Anna Rasmussen legger ned bloggen: – Jeg tror ikke dette kommer som et sjokk

Det er gått ti år siden Anna Rasmussen startet å blogge under navnet «MammatilMichelle», hun var da 14 år gammel og kommende mamma.

Siden den gang har hun delt det meste fra sitt eget liv med både oppturer, nedturer og alt i mellom. Nå har hun skrevet sitt siste blogginnlegg.

– Jeg tror ikke dette kommer som et sjokk, jeg har vært mye borte fra bloggen det siste året, og for meg handler det alltid om å gi alt eller ingenting. Og derfor stopper jeg her, skriver hun på bloggen sin.

Hun skriver også at hun skal fortsette å dele innhold med følgerne sine, men på andre kanaler.

– Jeg har planer om å fortsette å dele med dere, både på snapchat og min nye Instagramkonto, men mine dager som blogger er nå over, skriver hun.

Sluttet flere ganger

Det er ikke første gang Rasmussen har hatt planer om å legge ned bloggen. Da hun gjestet God morgen Norge i fjor fortalte hun om da hun nesten gav opp høsten 2017, da hennes Jan Lossius (27), som hun nå er gift med, rådet henne til å legge ned bloggen.

– Da var jeg helt på bunn. Da sa Jan: «Dette ødelegger deg, Anna. Du må slutte. Vi klarer oss uansett. Bare slutt,» fortalte hun.

Hun la også ned navnet «MammatilMichelle» og tok sitt eget Anna Rasmussen

– Mine dager som «MammatilMichelle» er over. Det er ikke meg lengre, og det er ikke den jeg vil være, skrev Rasmussen i 2018.

Mer TV

Hun skriver også at hun har vært med på en TV-innspilling, noe hun har vært redd for å gjøre helt siden hun trakk seg i «Skal vi danse» for tre år siden.

– Det siste jeg prøvde meg på var Skal vi danse for tre år siden, og jeg endte opp med å trekke meg før det i det hele tatt hadde startet, og det har gjort vondt helt siden, og gjort til at jeg heller har trukket meg bort fra alt tv, enn å måtte ende opp med å trekke meg.

– For første gang gleder jeg meg til å se hvilke TV-forespørsler som venter meg i fremtiden, og jeg tør med sikkerhet å si at dette ikke var siste gang, fortsetter hun.

Rasmussen som ikke har fullført videregående forteller til VG at det snart er i boks og planen videre er en utdanning.

– Jeg ønsker å være et godt forbilde for barna mine, og faktisk kunne si til dem en dag at man trenger en utdanning, og kunne vise til at selv jeg snudde meg rundt og fullførte til slutt. Akkurat nå har jeg fokus på å fullføre videregående på nett, og etterpå skal jeg velge meg en utdanning.