Triana Iglesias delte bilde på Instagram som fikk en følger til å reagere: – Hva er det du har røyka?

Tiden mellom sommer og høst er for mange den fineste, og en som setter pris på naturen er «Paradise hotel»-programlederen Triana Iglesias. Derfor inviterte vi 38-åringen til Rodeløkkas kolonihager for et lengre intervju med Dorthe Skappel, kort tid før Iglesias ønsker velkommen til sitt aller første barn.

– Herregud, ser på det stedet her da, sier Iglesias nesten før hun får sagt hei.

Alternativ

Det er ingen tvil om at 38-åringen er glad i naturen - i så stor grad at hun forstår at enkelte vil kalle henne alternativ.

– Jeg er egentlig bare glad i alt som er vakkert og som gir meg glede. Jeg får veldig mye fra naturen. Naturen er medisin og healing, forklarer hun, og legger til at også musikk og dans hører hjemme i den kategorien.

Reaksjoner

Men å være interessert i naturen og det spirituelle går ikke alltid upåaktet hen i Instagram-universet. Da Iglesias nylig publiserte et bilde om «Lions Gate», et gudinnesymbol, var det flere av følgerne hennes som reagert.

En av dem skal ha spurt: «Hva er det du har røyka?». Til det svarer 38-åringen:

– Altså jeg har ikke røyka noe, dette er bare noe jeg er veldig interessert i, sier hun.

Iglesias forteller at når man begynner å interessere seg for noe og studerer det, så går man dypere og dypere inn i det emnet.

– Du kommer mer og mer i kontakt med kjernen og hva som betyr noe. Dette her høres sikkert helt «spacet» ut, men før var vi mennesker i kontakt med naturen enda mer, forteller hun.

Liker å studere emnet

38-åringen mener det er mange som glemmer at vi kommer fra naturen og egentlig kan dra nytte av det.

– Jeg tror mange glemmer at vi er natur. Naturen er selvrensende, og vi kan heale oss selv akkurat som naturen kan, sier hun og påpeker at hun kan snakke om dette i flere timer.

Kunnskapen hun har om emnet, har hun brukt mye tid på å sanke inn.

– Jeg leser om det og gjør workshops. Også er det noen ting jeg ikke kan i det hele tatt. Tall for eksempel er jeg helt fjern på, og det skulle jeg ønske at jeg var god på, for det er masse kvantefysikk i disse studiene, sier hun og fortsetter:

– Når man først begynner å forstå det, så er det så naturlig, avslutter hun.