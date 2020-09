Bekreftet: Jota klar for Liverpool

Liverpool har signert Diogo Jota fra Wolves. Det bekrefter Liverpool lørdag kveld.

– Liverpool FC har fullført signeringen av den portugisiske landslagsspilleren Diogo Jota fra Wolverhampton Wanderers på en langtidskontrakt, skriver Liverpool på sine hjemmesider.

23-åringen ankommer Liverpool etter tre sesonger i Wolves. Han fikk med seg 67 kamper og 16 mål for klubben. Han har også scoret ni mål på 14 kamper i Europaligaen for klubben, og var nylig i aksjon for Portugal i Nations League-kampen mot Kroatia.

Jota får trøye nummer 20 i Liverpool.

– Liverpool er et veldig spesielt lag. Måten de presser på, og intensiteten de spiller med i kampene er rett og slett på et helt annet nivå. Dette ønsker jeg å være en del av. Sulten etter å spille sitt spill og score mål, sier han til Liverpoolfc.com.

Vil ha spilletid

23-åringen var aldri i tvil da muligheten om å spille for Liverpool dukket opp.

– Jeg synes de spiller på en strålende måte, og de spiller på måten jeg også ønsker å spille. Det var aldri noen tvil. Liverpool var det klart beste laget i Premier League forrige sesong, sier Jota, og fortsetter:

– Intensiteten de spiller med i kampene. Det er bare utrolig! De er overalt på banen. Jeg følte de spilte med flere spillere på banen enn motstanderlaget. Forhåpentligvis kan vi gjøre det samme denne sesongen, og at jeg kan være en del av det, mener den nybakte Liverpool-spilleren.

KLAR: Jota er klar for Liverpool.

Han er imidlertid innstilt om at konkurransen om en plass i Jürgen Klopps startoppstilling er knallhard.

– De har verdensklassespillere. De vil vinne hver kamp. De scorer masse mål og jobber for hverandre. Jeg ønsker å være en del av de tre på topp. Det er det jeg ønsker. De er åpenbart mer erfarne enn meg, så først må jeg få til en samhandling med dem, og deretter lære av dem, mener Jota.

Jürgen Klopp tror Jota kan bidra til at Liverpool blir enda bedre som lag.

– Han vet at dette er et stort steg for ham, og at han kan gi oss noe vi ikke har fra før. Derfor er dette kult. Det er ikke mye han kan bli bedre på, men det er der. Han er allerede klar for å spille for oss, og jeg er sikker på at han kan ta noen steg. Måten vi spiller på, måten vi trener på, og måten vi behandler folk på – det er bra, og han får gode spillere rundt seg, og det gjør ham bedre. Slik vil det bli for ham også, varsler Liverpools manager.

Koster over 450 millioner kroner

Den portugisiske angriperen, som kan spille over hele angrepslinjen, skal ha kostet Merseyside-klubben 450 millioner pund, altså i overkant av 400 millioner norske kroner, ifølge britiske medier. Han blir dermed med dette Liverpools dyreste kjøp i dette overgangsvinduet.

Signeringen skjer like etter at Liverpool bekreftet kjøpet av Thiago Alcantara (29). Han kostet klubben 25 millioner pund, noe som tilsvarer over 290 millioner norske kroner.

Jota var ikke med i troppen som slo Sheffield United 2-0 i ligaåpningen mandag. På sine 131 kamper for Wolverhampton har Jota scoret 44 mål.

23-åringen har vært i Wolverhampton siden 2017 og ble klubbens toppscorer i debutsesongen i Championship. Han ble også tatt ut på det portugisiske landslaget mens han var i Wolverhampton.

Han startet karrieren i Pacos Ferreira før han signerte en fireårsavtale for Atletico i 2016. Han tilbragte en sesong på lån i Porto til 2017.