Nå avslører Janice hvorfor hun valgte å gjøre til stemmen

Nå forteller skuespilleren Maggie Wheeler bakgrunnen for en av underholdningsverdenens mest karakteristiske stemmer.

I løpet av ti år, ti sesonger og 236 episoder rullet den folkekjære TV-serien på skjermen.

Omtrent alle husker karakterene Rachel, Monica, Joey, Chandler, Pheobe og Ross, men i tillegg har en rekke bikarakterer brent seg fast i minnet. Én av dem som kanskje huskes best er Janice.

Det var skuespilleren Maggie Wheeler som spilte karakteren Janice Litman-Goralnik, som har hatt en av de mest karakteristiske stemmene på TV.

Torsdag avslørte skuespilleren den overraskende grunnen til hvorfor hun valgte å endre stemmen sin når hun spilte rollen.

Ble sparket

Wheeler, som vanligvis ikke snakker med en skingrende og høylytt stemme, forteller at hun valgte å justere toneleiet under audition. Dette gjorde hun ettersom som hun akkurat hadde blitt sparket fra hennes forrige rolle i serien «These Friends of Mine».

– Jeg hadde akkurat vært med i første sesong av showet til Ellen DeGeneres, og jeg hadde hatt det veldig gøy. Da jeg ble sparket fra showet ble jeg knust, sier hun til News.com.au.

– Hvilken som helst annen dag hadde jeg kanskje gjort Friends-auditionet annerledes, men jeg hadde akkurat opplevd det, og jeg kjente meg fri, så da bestemte jeg meg for å bare gjøre hva jeg ville den dagen, og det fungerte i mitt favør, sier Wheeler.

Stemmejusteringen ble møtt med stor jubel fra castingansvarlig, skriver News.com.au.

Scenen avgjorde

– Jeg tok avgjørelsen da jeg så hvilken scene jeg skulle spille på auditionet, sier Wheeler.

Scenen hun ble bedt om å spille var da Janice kjøpte Bullwinkle socks til kjæresten Chandler Bing, spilt av Matthew Perry.

– Jeg hadde bestemt meg for å gjøre til stemmen på forhånd. Jeg lagde latteren fordi Matthew er så morsom, og fordi jeg visste at han ville få meg til å le på settet, sier hun videre.

Janice debuterte på serien i 1994 som Chandlers motbydelige kjæreste og siden har hun dukket opp stadig vekk frem til 2004.

Wheeler har også hatt roller i flere andre TV-serier som Seinfeld, Will & Grace and Everybody Loves Raymond, skriver Daily Mail.