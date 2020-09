Hushovd etterlyser sult og killerinstinkt fra Boasson-Hagen

– Det er skuffende at det vi trodde skulle bli en mulig norsk dag har blitt norsk bom og dansk suksess, kommenterte TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad idet Edvald Boasson-Hagen kommer i mål på 19. etappe.

Da vinnerbruddet med de tolv utbryterne kom seg av gårde, var det med navn som Peter Sagan, Sam Bennett og etappevinner Søren Kragh Andersen, men ikke med Boasson-Hagen.

– Det man savner med Edvald er sulten. Det savner sportsdirektørene også. Han har ikke det killerinstinktet vi har sett, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Edvald: – Følte meg ganske bra

Nordmannen forsøkte å ta opp jakten sammen med Bryan Coquard og Hugo Hofstetter, men trioen klarte ikke å komme opp til utbryterne.

– Det var mye støting, og ganske lite forutsigbart hva som ville skje i dag. Jeg klarte ikke å være med da det gikk, og plutselig sperret Jumbo-Visma. Da var det over. Jeg klarte å bryte meg løs, men det tok for lang tid, forteller Edvald Boasson-Hagen til TV 2.

– Jeg var for sent ute uansett, og de sperret da de ikke ville at flere skulle gå av gårde. Sånn er sykkelløp. Det var synd jeg ikke klarte å være med, for jeg hadde det som et bra mål. Jeg følte meg ganske bra, sier han.

En skuffet Boasson-Hagen innrømmer at det er surt.

– Vi prøvde bare å kjøre alt vi hadde, men det er vanskelig når det er en så stor gruppe. Vi gjorde bare det beste ut av det og kom oss til mål. Forhåpentligvis er det en ny sjanse i Paris, sier Boasson-Hagen.

Nesen for å vinne ritt

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd trodde først det var beina som gjorde at Boasson-Hagen ikke klarte å komme med bruddet.

– Han sa at han følte seg bra. De signalene er kjempeviktige, for han har tradisjon for å levere i Champs-Élysées, men i dag var en stor mulighet. Vi burde sett ham. Når de beste rytterne støter og angriper, burde vi nesten sett hjelmen og skuldrene hans, for da er du på skuddhold. Det er et eller annet som mangler, og det er frustrerende å se på fra sidelinjen, sier han.

Hushovd mener Boasson-Hagen burde luktet bruddet.

– Når Edvald ser alle de store navnene gå i en tolvmannsgruppe, må han være med på å kjempe. Den nesen bør han ha når han skal vinne sykkelløp, sier Hushovd.

– Når noe er i ferd med å skje, må du flytte deg dit de angriper, sier TV 2s ekspert Mads Kaggestad.

Ny sjanse i Paris

Hushovd er sikker på at NTTs sportsdirektør Bjarne Riis kommer til å gå for Boasson-Hagen som lagets kaptein på søndagens avsluttende etappe.

– Jeg tror Edvald er det beste kortet. Han har vist at han takler spurter på Champs-Élysées bra, så jeg vil tro at Edvald får kjørt for sine sjanser på søndag, sier Hushovd.

Først venter lørdagens TV 2-sendte tempoetappe.

– Jeg må håpe det var en god oppvarming nå, så det blir bra da. Jeg må bare komme meg gjennom morgendagen, sier Boasson-Hagen.

Søren Kragh Andersen vant etappen da han gikk fra de elleve andre i bruddet med 16 kilometer til mål. Dansken vant med nesten ett minutt.