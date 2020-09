Så mange osloborgere vet ikke hvor de har blitt smittet

Kommunen vurderer å innføre strengere tiltak som følge av smitteøkningen allerede neste uke.

447 personer er registrert smittet i hovedstaden de siste to ukene.

14 av 15 bydeler er nå på rødt nivå.

– Det er en kraftig økning, og det er alltid bekymringsverdig, for vi vet ikke hvor lang den økningen går før vi får til å flate den ut igjen uten ekstra tiltak, sier Irene Teslo, bydelsoverlege i Gamle Oslo og tillitsvalgt for bydelsoverlegene i Oslo, til TV 2.

Ukjent smittekilde

Teslo sier at det gjøres mye arbeid for å få kontroll og bremse smitten i hovedstaden.

BYDELSOVERLEGE: Irene Teslo i bydel Gamle Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun sier at de har nok ressurser de neste dagene, men sier at det kan bli behov for å øke ressursene ytterligere.

Oslo kommune opplyser til TV 2 at testkapasiteten nå er på 5 prosent.

– Spørsmålet er hvor lenge dette varer, om det fortsatt øker enda mer uten at det settes inn mer tiltak, sier bydelsoverlegen.

Teslo sier at de ikke kjenner smittekilden til flere som har fått påvist covid-19.

– Siden det over en tid har vært opptil 30 prosent som ikke vet hvor de har blitt smittet, vet vi at det foregår mer smitte enn vi har full oversikt over, og det har bekymret oss litt over tid, sier hun.

Sånn passe sosial

For at smitten ikke skal øke ytterligere, råder bydeloverlegen osloborgere til å ikke være så sosiale som de pleier.

– Prøv å være litt sosial, men ikke så sosial som folk har vært i det siste, og ikke være mange i små rom, råder hun, i tillegg til å følge smittevernrådene og være hjemme dersom man føler på et minste koronasymptom.

– Blir man smittet, må man si fra til alle rundt seg. Det er ikke flaut, sier hun.

Gamle Oslo er den bydelen der flest har blitt smittet.

Bydelsoverlegen sier at folk har blitt smittet på mange forskjellige steder, men fellesnevneren for mange av tilfellene er i sosiale sammenhenger.

– Smittestedene er ulike, som skoler, menigheter, sportssamlinger, temasamlinger, vennesamlinger og store familier som bor trangt, sier hun.

De yngste som blir smittet, blir smittet av foreldre eller andre slektninger, sier Teslo.

Pågående utbrudd

Bergen har vært det stedet med størst smitteøkning de siste ukene, men der har antallet nye tilfeller gått kraftig ned. Men nå er det Oslo som bekymrer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.



Han sier at selv om smitten øker, er det fortsatt kontroll.

– Det er pågående utbrudd i neste alle bydeler. Det henger ikke lengre sammen med én kilde, og det er bekymringsfullt, sier Nakstad.

Han sier at dersom Norge skal fortsette gjenåpningen av samfunnet, må myndighetene få mer kontroll enn de har nå.