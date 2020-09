Vipers Champions League-kamp avlyst etter to koronatilfeller

FTC-Rail Cargo Hungaria har fått påvist to smittetilfeller i troppen.

Champions League-kampen som opprinnelig skulle spilles i Kristiansand lørdag er avlyst. Det melder Vipers i en pressemelding fredag.

Lørdagens kamp mellom Vipers Kristiansand og FTC Rail Cargo i DELO EHF Champions League er avlyst da to av spillerne til FTC har testet positivt for Covid-19 i en test som er gjennomført i Kristiansand torsdag ettermiddag. Assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton har satt de to spillerne i isolasjon og resten av gruppen til FTC i karantene, skriver Vipers i pressemeldingen.

Vipers fikk en perfekt start på Champions League etter seieren over Krim Mercator, men nå er det uvisst når neste kamp skal spilles.

Daglig leder i Vipers Kristiansand, Terje Marcussen, opplyser til NTB at det ungarske laget kom til Norge torsdag.

– De kom til Norge i går. Etter ankomst kjørte de buss til hotellet. Der bar de masker helt til de skulle sette seg og spise lunsj, og ble så testet umiddelbart etter det, sier han.

I kjølvannet av testen skal spillerne ha oppholdt seg på sine rom på hotellet.

Fredag kom så beskjeden om at to av torsdagens tester kom ut med positivt resultat.