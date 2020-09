Kjøpte Deichmanske for 200 millioner kroner over takst

Siden 1933 har Deichmanske hovedbibliotek ligget på Hammersborg i Oslo sentrum.

Nå er biblioteket flyttet til Bjørvika og dermed ble den vernede bygningen lagt ut for salg. Verditaksten var på 58,6 millioner kroner. Møller Eiendom ville ha bygget og feide konkurrentene av banen.

– Men to hundre millioner over takst?

– Ja, men dette er det markedet har svart på at det er verdt. Og vi var jo ikke alene i den budrunden, sier administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø, til TV 2.

Kunne gitt mer

For det ble en heftig budrunde mellom 13 budgivere som alle ville sikre seg den historiske eiendommen. Prisen endte på 245 millioner kroner.

Administrerende direktør i Møller Eiendom, Andreas Jul Røsjø Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi hadde lenge før budrunden startet blitt enige med oss selv om hva dette kunne koste oss. Vi hadde ikke kommet i nærheten av den grensen ennå.

– Så dere hadde mer å gå på?

– Vi hadde mer å gå på, ja.

Jul Røsjø sier at kjøpet ble behørig feiret i går kveld.

– Dette er svart belte i eiendomsutvikling.

Byantikvar Janne Wilberg omtaler Deichmanske som befolkningens storstue. Hun ser frem til at bygget får nytt liv.

– Jeg håper på spennende ny aktivitet og at de tar vare på det som er her.

Byantikvar Janne Wilberg i det gamle Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Hun ser fram til at bygget får nytt liv. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Møller Eiendom kjenner på et stort ansvar med å kjøpe et slikt bygg, og vil jobbe tett med blant annet byantikvaren under utviklingen av det nye prosjektet.

– Er gærne nok

– Det blir jo et veldig synlig prosjekt, og vi vet at folk vil følge med. Vi er akkurat blitt kåret til Oslos fremste byutvikler i 2020. Vi har kompetansen og er gærne nok til å gjøre det, sier Jul Røsjø.

Møller Eiendom har ennå ikke landet på hva de skal gjøre med den 12 500 kvadratmeter store bygningsmassen.

– Men det publikum kommer til å oppleve i fremtiden er nettopp at disse store, flotte salene vil bli bevart og vi ser for oss å bruke dem til ulike former for serverings- og bevertningskonsepter og eventer. Og vi har også lyst til å fylle huset med kunst og kultur. Vi har også sagt at foto er en viktig brikke i hvordan dette bygget skal bli, sier Jul Røsjø og viser til at Møller-familien har Norge største fotosamling.

Må ta vare på det vernede bygget

Byantikvaren er veldig glad for at store deler av bygget vil bevares.

– Hva må man for Guds skyld ikke gjøre?

– Man må ikke bygge oppå, ikke bygge til, det er viktig. Og så må man ta vare på de rommene som er fredet, sier Janne Wilberg.

Før salget er formelt gjennomført, må det vedtas av bystyret.