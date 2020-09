Danske slo knockout på råsterkt brudd og kom alene til mål

Med 16 kilometer igjen til mål stakk Søren Kragh Andersen fra resten av en utbrytergruppe på tolv ryttere. Ingen svarte på støtet til Kragh Andersen, som holdt unna og kom alene inn på oppløpet i Champagnole.

– How much time? Time?! ropte Krag Andersen til fotografen på vei inn til mål – åpenbart uvitende til hvor stor ledelsen hadde blitt.

Men seieren var ikke truet, for Kragh Andersen kom i mål 53 sekunder foran Luka Mezgec på andreplass.

– Da jeg ropte på den siste kilometeren, var det for å få bekreftet at jeg ledet med ett minutt. Jeg kunne ikke tro det. Å ta to etappeseirer på én Tour de France er ubeskrivelig. Jeg kunne ikke drømt om mer, sier Kragh Andersen.

Team Sunweb-rytteren gikk solo og vant også på 14. etappe til Lyon.

Fra starten på etappen var det kun Rémi Cavagna som kom av gårde i brudd, men han fikk aldri særlig mer enn to minutters forsprang på hovedfeltet. Før den innlagte spurten gikk Luke Rowe, Pierre Rolland og Benoit Cosnefroy etter Cavagna.

Det samlet seg etter hvert. I mellomtiden hadde det gått løs en gruppe på elleve ryttere fra hovedfeltet, men alle utbryterne hadde så vidt samlet seg, før de ble tatt igjen av hovedfeltet.

Med 40 kilometer igjen var alle samlet igjen, men da startet det umiddelbart med nye angrep. En råsterk tolvmannsgruppe med blant andre Sam Bennett og Peter Sagan klarte å komme av gårde med om lag 30 kilometer igjen til mål.

Bakfra kom Edvald Boasson-Hagen jaktende i en trio, men den sterke gruppen i front ble for vanskelig å kjøre inn.

– Det er håpløst å komme bak en sånn gjeng på tolv ryttere. Det er kun gode ryttere, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Søren Kragh Andersen gikk solo med 16 kilometer igjen og sørget for at Danmark nå står med 21 etappeseirer gjennom Tour de France-historien. Det er to flere enn Norge.