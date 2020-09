Casper Ruud til kvartfinale i Roma Masters

Casper Ruud fortsetter å imponere på rødgrusen i Roma og slo tidligere verdenstreer og US Open-vinner Marin Cilic 6-2, 7-6 (8-6) i åttedelsfinalen.

Ruud var overlegen i det første settet, som han avgjorde på bare 34 minutter. Cilic hevet seg kraftig til det andre, men nordmannen lot ham aldri bryte og avgjorde settet og kampen i tiebreak ved hjelp av veldig gode server.

Dermed er han klar for kvartfinale i Masters 1000-turneringen i den italienske hovedstaden. Der blir det et gjensyn med Matteo Berrettini, som tidligere i måneden slo ham ut av US Open i 3. runde.

Ruud er nå rangert foran Cilic, men den 31-årige kroaten har både rutine og betydelige meritter å lene seg på. Så sent som i 2018 var han nummer tre på ATP-rankingen.

Berettini blir en vrien motstander lørdag, men Ruud vant deres tidligere oppgjør på grus.