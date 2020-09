Var bekymret for hvordan det ville ende – dette sier milliardæren nå

Christian Ringnes har vært en del av norsk offentlighet i en årrekke. Han har figurert på landets avisforsider og er kjent som en positiv gladgutt.

– Enten har du et lyst sinn, ellers så har du et mørkt sinn. Og jeg er nok født med et lyst sinn, sier Ringnes i TV 2-programmet Presseklubben.

Nedtur

Men det gode humøret ble satt kraftig på prøve da koronapandemien traff Norge og verden tidligere i år. Norsk økonomi ble rammet hardt. Det ble også Christian Ringnes.

– Hvor mye penger har du tapt det siste halvåret?

– En helt uhorvelig mengde på papiret. Men jeg er litt som pokerspillere; det er ikke vits å gjøre opp potten før spillet er over, og det er det definitivt ikke. I ekte penger tror jeg vi nesten ikke har tapt noen ting, kanskje bare et par-tre prosent, sier han.

Se intervjuet med Christian Ringnes i videovinduet øverst i saken.

– Kommer jeg til å dø?

Ringnes sier han alltid prøver å se etter løsninger når det stormer rundt ham, som under koronapandemien i år.

– Det første man gjør, er å spørre seg selv: «Kommer jeg til å dø av dette?». Og det er det jo sjelden at man gjør, rent fysisk. Og så spør man seg: «Kommer jeg til å dø økonomisk av dette?». Og det er litt mindre ille, sier han og fortsetter:

– Og hvis man gjør det, så spør man seg: «Kommer jeg til å bli litt fattigere av dette?». Ja, det tåler jeg vel. Og hvis man ser litt lenger, så kanskje det kommer en formuesøkning ut av det til slutt.

Optimist

Eiendomsmilliardæren uttrykte i april sterk bekymring for hvilke konsekvenser pandemien ville få for Norge og norsk økonomi.

Nå er han betydelig mer optimistisk med tanke på fremtiden.

– Vi ser at samfunnet kommer til å vende tilbake igjen, og det er en vaksine på gang. Så jeg føler meg ganske sikker på at det kommer til å bli «business as usual» etter hvert. Så usikkerheten på kort sikt er jo hvor lenge denne koronaen kommer til å vare, og det er det jo ingen som vet.

– Kan bare gå under én gang

Ringnes trekker også frem et spesielt sitat som han husker godt fra da det stormet under finanskrisen.

– Det var vel Fred Olsen som sa: «Verden kan bare gå under én gang, og det er vel ikke denne gangen heller». Og det samme tror jeg at jeg sier denne gangen her.

