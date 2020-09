Danmark innfører nye, landsdekkende restriksjoner: – Vi er på vei inn i en ny fase

– Koronaen har igjen fått grep om Danmark, og vi er på vei inn i en ny fase, sier statsminister Mette Frederiksen på pressekonferansen ifølge danske TV 2.

Fredag ble det registrert 454 nye smittetilfeller i Danmark. Det er det høyeste antall nye smittede på et døgn siden pandemien startet, opplyser danske folkehelsemyndigheter.

Statsministeren offentliggjorde nye nasjonale tiltak i kampen mot viruset, som nå sprer seg i flere aldersgrupper.

– Det er alvorlig at smitten blant annet har rammet flere pleiehjem, sier Fredriksen.

Nye restriksjoner

Blant de nye, nasjonale restriksjonene var forbudet mot at offentlige arrangementer har mer enn 50 deltakere. Forbudet nedsettes ettersom mye av smitten kan spores tilbake til fester og større arrangementer hvor personer har vært «superspredere».

Tidligere har bare utelivet i København måtte stenge klokken 22. Nå gjelder tiltaket hele landet.

– Restauranter, kafeer og barer i hele landet må stenge klokken 22, sier Fredriksen.

I tillegg oppfordret statsministeren alle innbyggerne til å begrense antall nærkontakter. Hun setter ikke et tak for hvor mange personer man får være sammen med, men oppfordret alle til å bruke sunn fornuft.

– Et godt råd er å bruke sunn fornuft og begrense samværet med andre. Vi er nødt til å passe bedre på hverandre, sier Frederiksen.

Til 4. oktober

Mette Fredriksen sier også at alle oppfordres til å jobbe hjemmefra, uavhengig om man jobber i privat eller offentlig sektor. I tillegg frarådes folk å bruke offentlig transport, hvis det lar seg gjøre.

– Vi står midt i en global pandemi. Smitten må slås ned, sier hun.

Statsministeren mener at Danmark må handle raskt for å ikke miste helt kontrollen over smitten.

– Hvis vi ikke gjør noe nå kommer smitten til å løpe løpsk. Lykkes vi, er håpet at vi lokalt, regionalt og kanskje nasjonalt kan lette på noen tiltak, sier Fredriksen.

De nasjonale restriksjonene trer i kraft lørdag klokken 12. De skal etter planen vare frem til 4. oktober.

58 innlagt

58 personer er innlagt på sykehus med koronaviruset i Danmark.

– Alle aldersgrupper er representert. 14 prosent av de innlagte er under 30 år, sier sunnhets- og eldreminister Magnus Heunicke.

Totalt har nesten 22.000 mennesker vært smittet, og 635 personer har dødd med viruset, ifølge Worldometers.