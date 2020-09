Tolv nye koronasmittede i Bergen

Smittenedgangen i Bergen fortsetter, men byrådleder Roger Valhammer ber folk begrense festingen i helgen for å hindre videre smitte.

Det siste døgnet er det registrert 12 nye smittetilfeller i Bergen. Det er en mindre enn det som ble rapportert i går.

Byrådleder Roger Valhammer er glad for at smittetallet har vært lavt de siste dagene.

– Dette kan være begynnelsen på en nedadgående trend, men vi må se an utviklingen i helgen før vi kan konkludere, sier Valhammer.

Valhammer understreker at det fortsatt er viktig at folk i Bergen er gode på smittevern og begrenser antallet nærkontakter, selv om smitten nå kan være på vei ned.

– Det er viktig at vi ikke ser oss blinde på tallene, sier han.

Flest nye smittede i 20-årene

I snitt har Bergen nå hatt 27 nye smittede per døgn den siste uken. I alt har nå 1.297 mennesker testet positivt på koronaviruset i Bergen siden utbruddet startet.

De nye smittede det siste døgnet er i alderen 13 til 34 år, og flesteparten er i 20-årene.

Medisinske fagsjef Trond Egil Hansen sier at det nå er få i Bergen som har ukjent smittevei.

– De fleste nye smittede er nærkontakter eller husstandsmedlemmer av tidligere smittede og dermed allerede i karantene, sier Hansen.

– Demp musikken

Hansen understreker også at smittetallet på 12–13 nye smittede per døgn er høyt.

– Hvis tallet holder seg slik over en 14 dagers periode, så representerer dette 60 per 100.000, altså tre ganger så høyt som FHIs definisjon på økt smittepress, som er 20 per 100.000 siste 14 dager, sier Hansen.

Han ber samtidig folk begrense festingen i helgen og viser til at mange glemmer å holde avstand når de drikker alkohol.

– Demp musikken så det går an å snakke sammen uten å stå tett ansikt til ansikt og rope til hverandre. Det er i særlig grad risikoatferd, sier Hansen.

Han er bekymret for at det vil være mye festing i helgen og kommer med en sterk advarsel til de unge.

– For å holde antallet ny smittede nede må vi holde godt smittevern og følge smittevernreglene. Det bekymrer meg at politiet i natt har rykket ut til tre fester. Dette er ikke tiden for fest, sier Valhammer.