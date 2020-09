Her bryter kjendisene koronaregler på premierefest

Samtidig som smittetallene i hovedstaden øker, arrangerte produksjonsselskapet Aspect en premierefest for den nye TV 2-serien «Isabel».

På Instagram har det blitt lagt ut en rekke bilder av mennesker som ikke sitter med en meter avstand, flere som klemmer og mange som poserer tett på bilder.

Flere reagerer på alle festbildene som har blitt delt på sosiale medier, deriblant Mads Hansen. Han skriver følgende på Instagram:

– Smittetallene øker, skoler stenger, breddeidretten avlyses. Da klarer vi å finne en annen måte å lansere TV-serier på også, gjør vi ikke?

Kontroll på smittesporing

Isabel Raad sier til God kveld Norge at hun syns det er trist at hun ikke har overholdt smittevernsreglene.

KLEMMER: Isabel Raad har delt bilder og videoer av flere som klemmer på festen. Her er Isabels mor, som ikke har besvart våre henvendelser. Foto: Instagram

- Alle bør følge myndighetenes råd om smittevern, og holde den avstanden som situasjonen i dag krever. Hvis vi ikke klarte dette godt nok på festen i går, er jeg veldig lei meg for det, sier hun, og fortsetter:

- Vi valgte bevisst å legge festen en restaurant som har kunnskap og rutiner for å følge myndighetenes råd om smittevern. Det var håndsprit lett tilgjengelig, og det var plakater i hele lokalet om at alle måtte holde en meters avstand. De ansatte på restauranten hadde kontinuerlig oppsyn, og ba folk holde avstand. Dette var et arrangement kun for inviterte gjester, så vi har kontroll på hvem som har vært der hvis en eventuell smittesporing blir nødvendig.

Aspect-produsent Gaute Johnsen stiller seg bak Raads uttalelser.

POSERER: Raad poserte med mange på festen, både venner og folk hun kjenner via jobb. Foto: Instagram

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier de ikke var involvert i premierefesten, selv om «Isabel» sendes på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil.

– Dette var et arrangement i regi av Aspect, som produserer serien om Isabel. TV 2 har ikke vært involvert i planleggingen eller gjennomføringen av festen. På generelt grunnlag mener vi at folk bør følge de rådene for smittevern som myndighetene har gitt.

Skryter av arrangørene

Det er ikke bare Isabel Raad som har delt bilder fra festen, også influenserne Joakim Kleven og Andrea Badendyck har blitt avbildet med en rekke personer på Raads fest.

Disse tre influenserne har til sammen over 410.000 følgere, og har blitt avbildet av flere kontoer.

FEST: Badendyck, og særlig Kleven, er avbildet med mange mennesker på festen. Foto: Instagram

Av alle kjendisene som er avbildet på festen, er det kun Erik Sæter som har svart på våre henvendelser. Han er ikke en av dem som er tett avbildet med mange andre mennesker.

– Jeg vil bare påpeke at jeg opplevde det slik at personalet ved restauranten ba folk sette seg ved ankomst og det var ikke lov til å bevege seg mellom bord på premieren. Eneste gangen jeg kan minnes å ha vært nærmere noen enn en meter, var den ene gangen Isabel og familien hennes kom til bordet for å si adjø rundt klokken 10, da forlot jeg festen.

Han påpeker at han var nærmere enn en meter unna Isabel Raad og influenser Ina Kilnes, men har en god grunn for dette.

VENNER: Kilnes, Raad og Sæter er gode venner. Sæter sier dette er to av vennene han bryter 1-metersregelen med. Foto: Instagram

– De eneste menneskene jeg var nærmere en meter unna i går er de samme menneskene som jeg omgås daglig. Var jeg nærmere Isabel enn en meter? Ja, men det er jeg fort i dag også uavhengig av hvor man er.

Sæter kommer med en siste oppfordring på tampen:

– Jeg vil oppfordre dem til å fortsette å følge myndighetenes regler og retningslinjer, som jeg etter beste evne prøver å gjøre selv.