Mjelde: – Har aldri vært i en gruppe med så ekstreme ferdigheter

Den engelske satsingen på fotball på kvinnesiden bærer frukter, og nå begynner også den nasjonale ligaen å ta store steg.

For der Premier League på herresiden har vokst seg til en verdensgigant siden oppstarten i 1992, har kvinnene som spiller fotball i England havnet mer og mer i bakleksen.

Inntil de siste årene.

Både på landslags- og klubblagsvnivå har man i øyriket nå nemlig tatt opp hansken. De største klubbene har virkelig begynt å satse, og i den siste tiden har også stjernene begynt å gjøre sin entré i FA WSL (Barclays FA Women's Super League).

– Det har bare vokst. Spesielt nå etter denne sommeren, der alle disse profilene har kommet inn med et ønske om å være del av den engelske ligaen. Jeg har sett det komme, sier Maren Mjelde.

Den norske landslagskapteinen var blant de første store importene til WSL da ligaen ble re-brandet for drøyt tre år siden, og har sammen med sitt Chelsea tatt store steg. Nå er hun spent på hvordan det går når verdensstjerner som blant andre Alex Morgan (Tottenham og USA) og Rose Lavelle (Manchester City og USA) skal gjøre sitt inntog i ligaen.

– Ligaen har vært veldig bra alle årene jeg har vært der, men jeg merker det at dette året blir ekstremt. Alle klubber fyller opp med gode spillere og store profiler. Det er ikke bare topplagene som har gjort det, så det blir spennende. Jeg håper bare at det ikke blir for stort gap mellom de aller beste og de lavest nede på tabellen, sier 30-åringen.

Harder-signering blant sommerens største

Selv har Mjeldes Chelsea sikret seg signaturen til Pernille Harder, den danske Wolfsburg-spilleren som i løpet av de senere år har gjort seg bemerket som en av verdens aller ypperste angrepsspillere. Tar en med i totalbildet at de blå også hentet australske Sam Kerr i vinter, er det liten tvil om at laget ruster opp for å kunne kjempe i toppen både av engelsk og europeisk fotball.

– Det løfter selvfølgelig laget vårt til de grader. Spesielt i treningshverdagen. Selv om vi har vært vant til et høyt treningsnivå hver dag, så kan jeg si at jeg aldri har vært i en gruppe der det er så ekstreme ferdigheter og godt nivå som denne sommeren og høsten. Man er nødt til å være på 100 prosent for å henge med i trening.

– Vi har veldig mange gode angrepsspillere, og har fått påfyll med noen av de beste. Det blir en utfordring for oss forsvarsspillere på trening hver dag, men det er det vi blir bedre av. Det er det som er kjekt, og det gjør også meg selv bedre, forklarer Mjelde.

Engelsk ekspert: – Et enormt signal

En av dem som følger WLS tettest er Rich Laverty. Han er skribent for blant annet These Footy Times og Our Game Magazine, og har spesialisert seg på kvinnesiden av fotballen de senere årene. Laverty mener stjernenes inntog er med på å vise veksten ligaen har hatt, men er også snar om å komme med en påminnelse.

– Vi må være realistiske og forstå at majoriteten av disse spillerne ville ikke vært her om det ikke var for effekten covid-19-pandemien har hatt på den amerikanske proffligaen. Det er allikevel et enormt signal at spillere som Kerr og Harder hadde kommet hit uansett, og at Heath, Press, Lavelle, Mewis og Morgan kommer til England når de sikkert kunne dratt til Frankrike, Tyskland eller Spania, sier han til TV 2.

KJENNER LIGAEN: Rich Laverty er engelsk journalist og tett involvert i fotballen på kvinnesiden i landet. Foto: Privat

Han er, som Mjelde, imidlertid også klar på at de beste lagene kan bli for gode, og at 9-0-seire ikke gjør ligaen godt totalt sett. Allikevel hyller han inntoget til noen av de største stjernene fra det amerikanske landslaget, som kommer til England fordi den amerikanske sesongen er blitt kraftig redusert grunnet viruset, og forklarer at stjernebonanzaen har skapt enorm interesse rundt ligaen i «fotballens hjemland».

– Vi vet at amerikanerne leder an innen kvinnefotballen, så det å plutselig ha fem av deres mest kjente ansikter i den engelske ligaen er enormt. Kampene blir vist verden rundt, og det er stort at amerikanske fans kan se på. Den eksponeringen det vil gi produktet vårt rundt om i hele verden er helt fantastisk, sier journalisten, som også er presseansvarlig for Sheffield United på nivå to i England.

Spent på amerikanerne

Laverty var også involvert i utformingen av den årlige «Verdens 100 beste fotballspillere»-listen til storavisen The Guardian , og tar en en titt på denne fra i fjor er den svært interessant med engelske øyne. Det som da var to WSL-spillere blant de 15 beste (Arsenals Vivianne Miedema, 6, og Manchester Citys Ellen White, 14) er nå blitt til fem blant de åtte, inkludert både nummer én (Sam Kerr) og to (Lucy Bronze, som har forlatt Lyon til fordel for en retur til Manchester City).

I tillegg har altså flere av profilene som blant annet har ledet USA til store mesterskapsgull de siste årene funnet seg arbeidsgivere i historisk sett mindre engelske klubber på kvinnesiden, som Tottenham og Manchester United.

– Som nevnt har covid-19 virket i favør WLS, men det er uansett stort å se toppspillerne i denne ligaen. Til og med bak de aller største navnene så kommer det spillere tilbake som ikke har spilt i England på mange år. Men de to signeringene som virkelig markerer revir er Kerr og Harder, og de er ikke påvirket av pandemien. Det at to av verdens aller beste spillere velger å spille i England er enormt.

– Hva kan vi forvente av amerikanerne, som kanskje bare skal være der i noen måneder?

– Det vil bli veldig interessant å se hvordan de faktisk prestererer. Alle har vært så opphengt i det at de faktisk kommer, så hvordan de spiller har nesten ikke vært snakket om. Den ligaen de er vant til er basert på korte klubbintervaller med kun noen få ligakamper som er basert rundt landslagsforpliktelsene de også har gjennom en sesong. Nå skal de spille regelmessig og må finne den stabiliteten ganske raskt, sier Laverty.

PÅ ENGLANDSTOKT: Dette amerikanske laget slo England i VM-semifinalen i fjor. Nå skal fire av de som startet kampen (samt Sam Mewis, nå Manchester City, som kom inn) spille i den engelske toppdivisjonen. Rose Lavelle (Manchester City, nr 16), Christen Press (Manchester United, nr 23), Alex Morgan (Tottenham, nr 13) og Tobin Heath (Manchester United, nr 17) vil alle skape fornyet interesse i fotballandet. Foto: Franck Fife/AFP

Morgan fra fødsel til Spurs

Det kanskje aller mest kjente navnet som ankommer ligaen er Alex Morgan, for selv om hun var helt nede på 12. plass på The Guardian-listen i fjor, er den amerikanske 31-åringen med 107 mål på 169 landskamper en av fotballens aller største på kvinnesiden.

Morgan ble kåret til US Soccer Athlete of the Year både i 2012 og 2018, tatt ut på årets lag av FIFA både i 2016, 2017 og 2019 og har OL-gull, to VM-gull og CL-tittel med Lyon på CVen. I fjor ble hun nummer tre i Ballon d'Or-kåringen, kun slått av landslagsvenninne Megan Rapinoe og engelske Lucy Bronze (som altså også vender tilbake til ligaen fra Lyon for å spille for Manchester City).

Nå skal Morgan, under et halvår etter å ha fått sitt første barn, strø stjernedryss over Tottenham Hotspur.

– Hun er sannsynligvis den mest interessante av alle nykommerne, for klubben hun skal spille for har ikke akkurat vært på toppnivå. I tillegg kommer hun tilbake etter en lang periode uten å ha spilt fotball, sier Laverty.

Graham Hansen: – Det viser at det skjer ting

Stjernestatusen til Alex Morgan er imidlertid upåklagelig, og sammen med Harder er hun nok den av nysigneringene som vil være mest kjent for det norske folk.

Caroline Graham Hansen, som selv skiftet beite fra en storklubb i tysk til en annen i spansk fotball i fjor, er også tydelig på at blant annet eks-lagvenninne Harders Chelsea-overgang er med på å styrke kvinnesiden av fotballen også i et større perspektiv. For selv om summen på moderate tre millioner kroner er langt unna de 900 millionene samme klubb brukte for å hente Kai Havertz fra herrenes Bundesliga til herrenes Premier League, ser landslagsstjernen i det minste starten på noe etter rekordovergangen.

– Det er fint å se at det er mulig faktisk å kjøpe spillere på damesiden også, men jeg vet ikke om det kommer til å bli en vane ennå. De fleste spillerne hos oss har fortsatt korte kontrakter, og det er ikke de største summene, noe som gjør at det ikke er de største summene man blir kjøpt ut for heller. Men det viser at det skjer ting i damefotballen nå. Det begynner så smått, og så får vi se hvor kjapt det eventuelt utvikler seg, sier Barcelona-profilen.

Thorisdottir har hatt det tøffere i treningskamper enn i sesong

Utviklingen i selve ligaen er uansett enorm, noe som også bekreftes av dem som har sitt daglige virke blant verdensstjernene.

– Det at folk ønsker å komme og teste seg der borte viser bare hvor stor interessen er for å spille i England akkurat nå. Det hever nivået til noe enda høyere, så det blir spennende, sier Maria Thorisdottir.

Sammen med Mjelde og Guro Reiten utgjør landslagsstopperen en norsk trio i Chelsea, og kan fortelle om en generelt økende interesse. Sistnevnte havnet på sesongens lag i sin første sesong, og Laverty mener også at hun burde vært kåret til den beste spilleren.

– Jeg er veldig fornøyd med fjorårets sesong. Det var mer enn jeg hadde håpet på. Og så er det kult å få lov til å være en del av det som skjer i England nå. Det er mange gode spillere som har lyst til å spille i ligaen, og det fører bare til en tøffere hverdag. Jeg håper det gjør meg til en bedre fotballspiller og oss til et bedre fotballag. Vi spiller to elleverlag mot hverandre på trening som sikkert hadde hevdet seg ganske bra i hvilken som helst liga, sier Reiten.

Utfordringen nå ligger i at det ikke blir et for stort gap mellom de stjernespekkede topplagene og resten. Forrige seriekamp vant de blå fra Vest-London 9-0 over Bristol City, i en kamp de for øvrig hadde utrolige ni forskjellige målscorere.

– Det kan fort bli et gap mellom de beste og de dårligste lagene akkurat nå. Uansett hvem du spiller mot på trening nå, når du spiller elleve mot elleve, så er det helt ekstremt gode lag på begge lag. Faktisk har treningskampene i pre-season vært tøffere enn de kampene vi har spilt i sesong. Det sier jo veldig mye, sier også Thorsidottir.

Rich Lavertys tanker om norske spillere i WLS – Guro Reiten i Chelsea har pekt seg ut for meg. I mine øyne burde hun blitt kåret til sesongens spiller forrige sesong. Beth England scoret målene og var super, men Reiten var for meg forskjellen på det Chelsea-laget som ikke vant ligaen og det som gjorde det. Det handler ikke bare om mål, men også sjansene hun skapte. Maren Mjelde har også vært suveren siden hun ankom. – Jeg tror Ingrid Moe Wold kan ha gått litt under radaren, for hun er en virkelig god signering. Den har sannsynligvis ikke har fått så mye oppmerksomhet som den ville fått i en mer normal og stille sommer. Hun er en erfaren og veldig god spiller som jeg tenker vil gjøre det veldig bra for Everton. – I Reading liker de sine nordmenn. Jeg har ikke sett så mye av Kristine Leine, men jeg liker godt Amalie Eikeland. Hun har mye talent, men hun må spille litt mer regelmessig om det skal fungere, og det kan hende det ikke skjer nå som Danielle Carter har signert.



– FA WSL plukker opp flere og flere skandinaver, så jeg er sikker på at det ikke vil være lenge til vi ser enda flere ankomme.



Fiskerstrand håper på spilletid

Selv om det kan virke som om gapet er i ferd med å bli for stort, er det allikevel positivt at det fremdeles virker å være mulig for «underdogene». Det var Brightons heroiske 0-0-kamp borte mot storsatsende Manchester City var et bevis for i den siste seriekampen før landslagspausen. På Brighton-benken i den kampen satt Cecilie Fiskerstrand.

– Det kommer så mye bra spillere til England nå, men vi klarte jo 0-0 borte mot et lag som har hentet mye bra spillere. Det viser at vi også kan hevde oss mot gode lag, så dette er veldig interessant og spennende å få være med på, sier 24-åringen.

Fiskerstrand er Norges nye førstevalg etter at Ingrid Hjelmseth la opp etter fjorårssesongen, men har slitt med spilletid i sin nye tilværelse i WSL. Både i debutsesongen og nå i starten har hun måttet se andre vokte buret mens hun selv har fått en tilskuertilværelse.

– Jeg slet litt med en ankel i oppkjøringen, og det var kjedelig, men de siste to ukene har jeg vært i full trening. Så det begynner å komme seg.

– Du er klar for å spille kamper nå?

– Jeg håper det, etter hvert. Det hadde vært gøy, sier hun .

Erfaren landslagsprofil lever proffdrømmen

En som har fått en betydelig mer positiv start på sitt Englandseventyr er Ingrid Moe Wold. Høyrebacken dro til Merseyside fra spanske Madrid CFF i sommer, og har spilt begge kampene for et Everton-lag som har seks poeng på to kamper. Også hun merker at interessen er stor.

– Det er veldig spennende. Det går bra, og jeg trives i en fin gjeng med god kvalitet. Alle de signeringene som er gjort den siste tiden er jo ikke småtteri. Everton satser stort og har signert mange gode spillere, men det har jo mange av storlagene gjort også, så det blir en tøff liga, sier den tidligere LSK-strategen.

Moe Wold har kastet seg på utenlandseventyret etter å ha vært en av Toppseriens mest stabile spillere i en årrekke, og mener den satsingen WSL har gjort de senere årene beviser at det finnes muligheter om en bare går virkelig inn for det.

– Det må jo være verdens beste liga nå, og det er sykt kult at det er blitt sånn. Det er et resultat av den satsingen den engelske ligaen har gjort over flere år nå, og det er ikke så lenge siden at den ikke var så god heller. Det viser bare at alt går hvis man ønsker å satse på det, sier Everton-spilleren.

Eikeland: – Per dags dato den beste ligaen

I den norske landslagstroppen som tirsdag slo Wales 1-0 på Ullevaal og i praksis sikret EM-plass i nettopp England sommeren 2022 fant man også Amalie Eikeland, som kom rett fra scoring i 3-1-seieren over Aston Villa helgen i forveien. Hun og lagvenninnene fikk imidlertid et tøft møte med ett av topplagene, da hardtsatsende Arsenal høvlet over dem i serieåpningen.

– Det var en litt tung start, og det var litt samling i bånn etter den kampen, men vi hevet oss veldig til den neste. Da vant vi, og burde vunnet mer. Så det har vært en helt ok start.

– Hvordan merker du stjernesigneringene i hverdagen der borte?

– Man merker at interessen både hjemmefra og der borte øker veldig, og det synes jeg er veldig kult. Men det er mange som bare skal være til januar, så det kan kanskje bli en litt todelt sesong. Men det er veldig bra for ligaen, og jeg vil si at det per dags dato er den beste ligaen som er, sier Eikeland.