Spesialenheten henlegger saken mot politifolkene som avfyrte skudd mot en kapret ambulanse

A hadde ved bruk av skytevåpen truet til seg en ambulanse som han kjørte rundt i Oslo sentrum med. Han kjørte i høy hastighet. Ved to anledninger kjørte han opp på fortauet og tre voksne personer unngikk så vidt påkjørsel. A kjørte imidlertid på en barnevogn slik at to barn falt ut av barnevognen. Flere politipatruljer fulgte etter A for å stanse ham. Det var gitt ordre om bevæpning med skytevåpen og bilforfølgelse. Det ble noe senere også gitt ordre om tvangsmessig stans av ambulansen.

En politipatrulje hadde stanset i gaten og tjenestepersonene gikk ut av politibilen. A kjørte rett mot politibilen hvor tjenestepersonene stod. Tjenesteperson B krysset gaten for å unngå påkjørsel. Under dette skjøt han tre ganger med tjenestepistolen mot A idet ambulansen passerte. Tjenesteperson C ble stående på fortauet ved politibilen og skjøt to ganger med tjenestepistolen mot ambulansens venstre fordekk idet den passerte. Ett av skuddene fra C rikosjetterte og traff vinduet på et bakeri noe lenger ned i gaten.

A nektet fortsatt å stanse for politiet som ved to anledninger forsøkte å stanse ambulansen ved å ramme denne ved bruk av politiets tjenestebiler.

A fikk snudd ambulansen og kom tilbake mot politipatruljen med tjenestepersonene B og C. Der kjørte A inn i bakenden på politibilen som hadde tatt oppstilling i en sidegate. Tjenesteperson B og C vurderte å skyte A men unnlot dette da andre kollegaer kom i skuddlinjen. En lederbil fra helsevesenet ankom stedet og kjørte inn i ambulansen bakfra for å sperre den. Tjenesteperson C skjøt så fire skudd med tjenestepistolen i høyre fordekk på ambulansen. Tjenesteperson D skjøt ett skudd med tjenestepistolen i venstre fordekk og ett skudd i venstre bakdekk på ambulansen. Til tross for dette klarte A å kjøre videre med ambulansen.

Etter kort tid kjørte A inn i inngangspartiet til et portrom. Tjenesteperson E ankom og skjøt med tjenestepistolen til sammen 10 skudd mot førersiden på ambulansen for å treffe benene til A som fortsatt ikke overga seg. Deretter ble A sprayet med pepperspray og noe senere rakk han hendene i været, og ble pågrepet.