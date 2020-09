Leipzig-sjefen om Sørloth: – Han er en av to-tre kandidater vi ser på

Offentliggjøringen av Alexander Sørloths overgang til RB Leipzig lar vente på seg.



I dag stilte Leipzig-trener Julian Nagelsmann til pressekonferanse i forkant av søndagens Bundesliga-premiere mot Mainz, og da TV 2s journalist nevnte at han var fra Norge, utbrøt pressesjefen til Leipzig noe som fikk fram smilet til Leipzigs suksesstrener:

– Hvorfor er du her?



Han skjønte naturligvis at det handlet om Alexander Sørloth. Og på spørsmål om han vet hvor Sørloth er, og når vi kan forvente oss å se Sørloth i Leipzig-trøye, svarte han:

– Jeg er ikke hans far, så det må du nesten spørre han selv om. Jeg vet ikke hvor han er. Men jeg har sagt at han er en interessant spiller, sier Nagelsmann.

Han er imidlertid klar på at det ikke er signert noen avtale enda. I det hele tatt var Nagelsmann svært forsiktig med tanke på Sørloth-temaet.

– Han er en av to-tre kandidater vi ser på. Vi har ingen kontrakt med han enda, og vi har ikke trykket noen drakt med hans på, sier han.

Nagelsmann ledet RB Leipzig til en sterk 3.-plass i Bundesliga i fjor.

Blir tidenes dyreste nordmann

TV 2 har tidligere omtalt at Alexander Sørloths personlige avtale med Leipzig var så godt som i boks før han onsdag satte seg på flyet mot Tyskland.



I utgangspunktet hadde klubbene håpet å kunne offentliggjøre en avtale allerede nå, men slik TV 2 forstår det har små komplikasjoner mellom klubbene gjort at prosessen har blitt utsatt. Det kan være grunnen til at Nagelsmann på dagens pressekonferanse ikke virket å ta noe for gitt. Ifølge lokale journalister er det dessuten helt vanlig at Nagelsmann ikke forskutterer noe.

Slik TV 2 forstår det er imidlertid partene innstiltm, og trygg på, at alt vil gå i boks.

Når det skjer blir Alexander Sørloth tidenes dyreste norske fotballspiller.

Ifølge VG overtok Mohamed Elyounoussi den tittelen da han ble solgt for 190 millioner kroner fra Basel til Southampton sommeren 2018.

Nå selges Alexander Sørloth for over 300 millioner norske kroner. Det røpet Trabzonspor-president Ahmet Agaoglu tidligere denne uka.

– Vi vil selge Sørloth for et beløp rundt 30 millioner euro. Det vil da være 15 millioner euro til hver av oss og Crystal Palace, sier Agaoglu i et intervju med avisen Fanatik.

Selv om Alexander Sørloth har spilt for Trabzonspor det siste året, har han vært leid ut fra Crystal Palace. Den låneavtalen skulle egentlig gjelde ytterligere ett år, men nå er altså partene i ferd med å bli enige om en overgangsavtale som vil gagne begge klubbene økonomisk.