Det er mars 2020. Olav Medhus har akkurat signert leiekontrakten på nye lokaler på Billingstad - og begynt å pusse opp. Den profilerte bilselgeren har jobbet med bil i 25 år – og skal starte opp for seg selv, på nytt.

ByMedhus er navnet på den nye butikken. Med tillegget: Stay on four. Internasjonal schwung, og greier.

Omtrent akkurat da slår Covid-19-kaoset ut i full blomst i Norge. Skoler stenger, mange permitteres – og det mangler ikke på dystre spådommer om framtiden og nordmenns kjøpkraft.

Det er altså bakteppet når Medhus gjør seg klar til å åpne det som skal bli en liten, men svært eksklusiv bilbutikk.

– Jeg må innrømme at det var nervøs stemning. Vi trodde jo alt skulle ta slutt, en periode. Det så skikkelig mørkt ut ...

Holdt planene om ny drømmebutikk hemmelig

150.000 millioner kroner

1. mai åpnet butikken dørene offisielt, som planlagt. Og knappe fem måneder senere, kan Medhus se tilbake på en periode som slett ikke ble så skummel og lite innbringende som han, og mange andre, hadde fryktet.

Opptellingen viser nemlig at By Mehus har omsatt for 150 millioner kroner på disse månedene.

Totalt har 100 biler fått nye eiere via ByMedhus – som gir en snittpris på solide 1,5 millioner kroner.

Lamborghini setter salgsrekord – også i Norge

ByMedhus byr på en annerledes bilbutikk. Pynten på veggene er hentet fra flere norske kunstnere – og er til salgs, den også.

50 biler til i 2020

– Da vi åpnet butikken offisielt, begynte det virkelig å skje ting. Jeg er overrasket over at det ble såpass bra. Nå håper vi å få solgt 50 biler til før utgangen av året.

Om snittprisen holder seg omtrent på samme nivå, snakker vi da om omsetning på rundt 225 millioner kroner.

– Akkurat nå ser det positivt ut. Vi håper det skal fortsette.

Bakgrunn: Startet drømmebutikk – nå takker Olav for seg

Unikt år

Etter 25 år som bilselger, er det likevel ingen tvil om at 2020 blir et helt unikt år.

– Det er ikke bare Covid-19-situasjonen, heller. Markedet er langt mer komplisert enn før – med elektrifisering på full fart inn. Det er spennende tider, og vi låser oss ikke til hverken det ene eller det andre. Vi følger markedet.

– Hva kjennetegner kundene som handler hos dere?

– Det er vanskelig å si noe generelt. Men det viktigste fellestrekket er nok at de er mer interessert i biler enn folk flest. Derfor forsøker vi også å sørge for å tilby mer enn bare selve bilkjøpet. Vi arrangerer turer og treff, slik at man kan få brukt bilene, og treffe andre likesinnede.

Video: Superbil Drive Out i Norge: – Dette har aldri skjedd før!

- Umulig å spå

På spørsmål om hva han tror om 2021, ristes det bare på hodet.

– Nei, jeg har gitt opp å prøve å spå noe som helst. Vi aner ikke hva verden vil by på – det har jo Covid-19 lært oss. Men vi rigger oss mot et godt år - og tar utgangspunkt i det. Siden vi er små, kan vi hive oss rundt og tilpasse oss underveis, om det blir nødvendig. Vi har lave kostnader, det er en fordel i usikre tider.

Èn ting er imidlertid Medhus sikker på: Det vil alltid være kunder i den nisjen han driver i.

– Noen vil gjerne ha noe som er raskere, tøffere og bedre. De skal vi hjelpe!

– Noen vil alltid ha noe raskere og råere. De skal vi hjelpe, lover Olav Medhus – som står bak ByMedhus.

Video: Her kan du ser mer fra åpningen av den nye butikken:

Sjekk Broiler-Mikkels stikk til Miljøpartiet De Grønne