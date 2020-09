Søkte på «brannbombe» og «brannpåsettelse»

OSLO TINGRETT (TV 2): Samme dag som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener at Laila Bertheussen (55) laget trusselbrevene, søkte hun blant annet på «brannbombe».

Det viste aktoratet frem for Oslo tingrett tirsdag.

Bertheussen er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september.

Ett av punktene i tiltalen dreier seg om trusselbrev som påtalemyndigheten mener Bertheussen har sendt til seg selv og samboeren, samt til Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde, som var henholdsvis statsråd og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier at de redde, må jeg bare le. Vi ses 26 02 kl 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller i et hyggelig samfunn?», står det i brevene.

Gjorde mange søk

Tirsdag gikk aktoratet i gang med å spørre ut Bertheussen om trusselbrevene.

Påtalemyndigheten mener trusselbrevene er laget 29. januar 2019. Samme dag, klokken 8.45, søkte Bertheussen på «brannbombe» og «barnnastiftelsere». På kvelden, klokken 23.40, søkte hun på «brannbombe» og «brannpåsettelse».

Natt til 10. mars samme år stor samboerparets bil i flammer. Aktoratet mener hun selv satte fyr på bilen.

– Er det du som har søkt på dette? vil aktor Marit Formo vite.

– Jeg har fortalt tidligere at vi ikke fikk noe informasjon om noe etter brannen, og det var nok derfor, svarer Bertheussen og sikter til en brann i hennes søppelkasse, som påtalemyndigheten mener hun selv stod bak.

Videre har Bertheussen søkt på flere ting knyttet til Black Box-teateret og oppsetningen av teaterstykket «Ways of Seeing». Påtalemyndigheten mener hun har begått handlingene i tiltalen med et ønske om å legge skylden på folkene bak dette teaterstykket.

TRUSLER: Dette brevet ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Bokstavene er klippet ut fra en Morgenbladet-artikkel. Foto: PST Les mer TRUSLER: Et nesten likelydende brev er sendt til Bertheussen og Wara. Foto: PST Les mer

Fire viktige utskrifter

Årsaken til at påtalemyndigheten mener trusselbrevene ble laget denne dagen, er at en splitter ny printer ble installert i huset klokken 10.20.

Bertheussen mener å huske at hun aldri fikk printeren til å virke. Hun kan heller ikke huske når eller hvor hun kjøpte den. Aktoratet har imidlertid bevist at hun var på Sandvika storsenter, og at noen har kjøpt en printer av samme typen med kontanter i dette tidsrommet.

Statsadvokat Marit Formo poengterte i retten at Bertheussen klokken 11.09, altså 49 minutter etter at printeren ble installert, søkte opp en artikkel i Morgenbladet. Artikkelen har tittelen «Jeg må bare le av dem», og det utklipte bokstavene i trusselbrevene stammer fra denne artikkelen.

Enda fire minutter senere gjorde Bertheussen en utskrift fra sin PC. Hun søkte også etter et program for gratis tekstbehandling.

– Det er som jeg har forklart tidligere at jeg trodde at det var noe med printeren som ikke ville printe word-dokumenter, men så viste det seg at det var på PC-en min problemet lå, sier Bertheussen i retten.

Hun kan ikke huske om hun faktisk printet ut noe denne dagen.

– For å skrive ut en artikkel fra Morgenbladet, trenger du Word da? vil aktoratet vite.

– Jeg tror jeg normalt har pleid å kopiere ting over i Word, men jeg husker ikke, svarer Bertheussen.

AKTORATET: Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Deretter har Bertheussen igjen søkt på Morgenbladet-artikkelen, før hun har gjort tre nye utskrifter klokken 11.16, 11.18 og 11.21.

– Har du noen kommentar til det? spør Formo.

– Nei, men gjorde dere ikke noen beslag hjemme hos meg? spør Bertheussen tilbake.

– Ja, det dokumenterte jeg tidligere. Men det er jo ikke den utskriften vi mener er brukt til å lage brevet. De må det jo ha vært klippet i. Har du noen kommentar til de fire utskriftene? spør Formo.

– Jeg slet med å få det til, tenker jeg. Men jeg husker ikke, svarer Bertheussen.

Reiste til gjenvinningsanlegg

Den samme dagen søkte 55-åringen også på gateadressen til ekteparet Tybring-Gjedde. Hun sier hun ikke kan huske søket, men at det trolig har å gjøre med at en venninne av datteren bor der.

Videre viser dokumentasjonen at den aktuelle printeren ble koblet fra PC-en klokken 12.23. Det har ikke Bertheussen noen forklaring på.

Statsadvokat Formo viser deretter til overvåkningsbildene fra utenfor boligen den aktuelle dagen. Bildene viser at Bertheussen legger flere poser inn i bilen. Hun har forklart at det er snakk om avfall som hun fraktet til Smestad gjenvinningsanlegg.

I den ene vesken ligger det en stor, svart gjenstand. Aktoratet mener det er den aktuelle printeren. Bildene er tatt halvannen time etter at printeren ble koblet ut.

Bertheussen sier hun ikke aner hva hun forsøkte å printe ut denne dagen. Det mener aktoratet er merkelig, ettersom hun nettopp har fått frisket opp minnet med hele søkehistorikken sin.

– Det kan ha vært kartskisser eller noe, men det blir ren spekulasjon, svarer Bertheussen.

Har ikke tillit

Hun har i avhør avvist å ha kjøpt en ny printer, men åpnet i retten for at hun kunne ha husket feil. I så fall fungerte ikke printeren som den skulle, mener Bertheussen.

Aktoratet vil vite om Bertheussen ville ha kastet printeren om den ikke fungerte. Til det svarer hun at hun sjelden reklamerte på ting. Hun kan ha satt den i kottet eller sendt den til gjenbruk.

Formo lurer til slutt på hvorfor ikke Bertheussen har sagt dette før nå, når hun sitter i retten, ettersom hun har visst at printeren er et sentralt bevis i etterforskningen. Bertheussen sier da igjen at hun ikke har hatt tillit til PST og etterforskningen imot henne.

Bertheussen mener PST har hatt tunnelsyn, og at de virkelige gjerningspersonene fortsatt er på frifot. Hun anser seg selv som fornærmet i saken.

Onsdag skal ekteparet Tybring-Gjedde, som begge er fornærmet, vitne i saken. Gjennom to uker har Ingvil Smines Tybring-Gjedde vært til stede. Hun har krevd et symbolsk oppreisningsbeløp på 5.000 kroner.

Saken skal etter planen vare fram til midten av november.