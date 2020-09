Norsk kvinne brukt til å kjærlighetssvindle professor

Anne Berit Guttormsen (62) er en av Norges fremste anestesileger, professor i medisin og en svært populær foreleser for studentene på Universitet i Bergen.

I løpet av 2017 og 2018 ble hun offer for en av de største kjærlighetssvindelsakene vi kjenner til i Norge de siste åra.

Til sammen overførte hun nærmere 13 millioner kroner til en fiktiv person hun trodde var den store kjærligheten.

Mannen kalte seg «Andreas Christos» og hevdet han var en gresk arkitekt. Senere viste det seg at bildene var stjålet fra Facebook og mannen på bildene var en uskyldig amerikansk entreprenør fra Texas.

Anne Berit trodde hun hjalp den greske arkitekten med penger, men i stedet endte de via ulike mellommenn i Nigeria.

En av personene Anne Berit overførte store summer til var en annen norsk kvinne på Østlandet.

Bildene av det Anne Berit trodde var en gresk arkitekt var egentlig stjålet fra en uskyldig mann sin Facebook-side. Disse bildene er blitt brukt i flere lignende svindelssaker. Den uskyldige mannen som er avbildet, er blitt kontaktet av Åsted Norge, men har ikke svart.

– Han («Andreas Christos») sa han var på Kypros for å bygge et supermarked i Larnaca. Så skjedde det en arbeidsulykke der en av arbeiderne døde. Det ble problemer med forsikringer, bøter fra myndighetene og utbetalinger til arbeidere. Han fortalte at han hadde en venninne på Østlandet som hjalp han med penger. Hun var gift med en gresk venn av han, og ba meg overføre penger til henne, forteller Anne Berit.

Kvinnen på Østlandet ønsker ikke i å stå fram i Åsted Norge, men hennes advokat Hedvig Svardal forteller at hennes klient ble utsatt for nøyaktig den samme svindelen.

– Hun ble lurt trill rundt av en hun trodde var forelsket i henne: den greske drømmeprinsen, Andreas Christos. Han utnyttet henne fullt og helt, men hun trodde på han hele veien og lånte selv penger for å hjelpe han.

ADVOKAT: Hedvig Svardal er advokaten til kvinnen som mottok over 5 millioner kroner fra Anne Berit Foto: Espen Storsve

Kvinnen på Østlandet overførte en halv million av egne penger til svindlerne.

I tillegg mottok hun over 5 millioner kroner fra Anne Berit som hun sendte videre til ulike kontoer.

Svardal sier begge kvinnene har blitt lurt trill rundt av profesjonelle svindlere.

– Det tok lang tid før det gikk opp for dem at de var blitt lurt begge to. De ble egentlig brukt mot hverandre som garantister for at dette var trygt. Det er norske kvinner og norske kontoer, så da var det greit.

I følge advokaten har det vært tøft for hennes klient, som ikke ønsker å stå fram.

– Hun synes dette er veldig veldig vanskelig. Hun har ikke fortalt det til andre enn meg og Anne Berit, så hun står alene i dette, sammen med Anne Berit, sier Svardal.

Nøyaktig ett år etter at hun møtte «Andreas Christos» på et sjekkested på internett, tok Anne Berit kontakt med den andre kvinnen.

– Jeg følte det var en inngripen i privatlivet å kontakte en kvinne jeg ikke kjente, men nå var det så store summer at jeg følte jeg måtte, forteller Anne Berit.

Dagen etter kom svaret fra kvinnen på Østlandet og da sprakk bobla.

– Vi snakka sammen og skjønte at han hadde brukt oss begge to. Alt var fake, forteller Anne Berit.

Hun har valgt å stå fram med sin historie for å riste av seg skammen - en gang for alle - og også advare andre mot å havne i samme situasjon.

