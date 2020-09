Smitten doblet i Oslo – nå kan det komme strengere tiltak

Den siste tiden har Bergen vært den byen i Norge som har vært hardest rammet av koronaviruset i landet vårt. Det førte til at byrådet innførte strenge tiltak for å få bukt med smitten.

Men de siste dagene har smittetallene gått ned, og kurven har flatet ut. Det gjør at assisterende helsedirektør Espen Nakstad uttrykte bekymring for en ny by.

Tidligere fredag sa Nakstad at han var mer bekymret for smittetallene i Oslo enn i Bergen.

– Det er fordi vi ser at smittetallene i Bergen begynner å flate ut og går nedover, etter at de har iverksatt ganske sterke tiltak. I Oslo er situasjonen at det har steget jevnt og trutt de siste fire ukene, og ligger på et høyere nivå enn Bergen over tid. Det er ingen tendens på at smittetallene går ned i Oslo enda, sa han til TV 2.

– Bekymret

I en pressemelding fredag ettermiddag sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at smittetallene i Oslo har doblet seg den siste uken.

– Vi er bekymret over smitteutviklingen i Oslo, og følger situasjonen nøye. Avhengig av utviklingen de neste dagene vil vi vurdere å sette inn nye og strengere tiltak allerede neste uke, sier Johansen.

En oversikt fra Oslo kommune viser at det er registrert 447 nye smittetilfeller av covid-19 de siste to ukene. Torsdag ble 68 personer bekreftet smittet.

Antall smittede per bydel: Alna: 47 Bjerke: 15 Frogner: 45 Gamle Oslo: 59 Grorud: 22 Grünerløkka: 41 Nordre Aker: 18 Nordstrand: 20 Østensjø: 24 Sagene: 43 Søndre Nordstrand: 29 St.Hanshaugen: 38 Stovner: 25 Ullern: 12 Vestre Aker: 9 Kilde: Oslo kommune

– Har blitt slappere

Det er bydel Gamle Oslo som har flest smittede med 59 tilfeller. På andreplass følger Frogner med 45 tilfeller de siste to ukene.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier til TV 2 at han deler Espen Nakstads bekymring.

– Vi tester, vi isolerer og vi setter folk i karantene når de har blitt smittet. Sånn sett har vi situasjonen under kontroll, men jeg deler Nakstads bekymring over at smittetallene er på vei oppover og deler hans analyse over at økningen kommer av at innbyggerne i Oslo og i Norge generelt har blitt slappere på å følge smittevernrådene enn vi var i våres, sier Steen til TV 2.

BEKYMRET: Helsebyråd Robert Steen innrømmer at de siste ukers smittetall bekymrer han. Foto: Anne Sofie Mengaaen Åsgard / TV 2

Helsebyråden understreker viktigheten av å følge de generelle smitterådene, og tror ikke smitteøkningen skjer på grunn av manglende tiltak.

– De to sterkeste verktøyene vi har for å bekjempe pandemien er deg og meg. Hvis du ikke blir smittet og jeg ikke smitter, så klarer vi komme oss gjennom dette, sier han.

Fra 20 til 10

Robert Steen sier videre at det er naturlig for Oslo å se på Bergen hva gjelder videre tiltak.

– Da vil man se på gruppestørrelser, at man rett og slett går ned til 10 eller enda mindre. Vi vil også se på registrering av gjester på utesteder og restauranter, sier Steen.

Helsebyråden skulle gjerne hatt en nasjonal smitteapp som registrerte smittede, og sier at dette er et enormt krevende arbeid for kommunene å gjennomføre.

– Jeg mener at utestedene i Oslo har vært veldig flinke. Få smittede kan spores tilbake hit, og kontrollmyndighetene har vært gode til å stenge de som ikke opprettholder meteren. Jeg er mye mer bekymret for klynger og ansamlinger av folk andre steder i byen. Det er mye privat og hjemme som er årsak til smittespredningen i Oslo, sier Steen.

Smitte ved 20 skoler

I pressemeldingen fra kommunen opplyses det om at det er flest antall smittede i aldersgruppen 20-29 år.

– Det gjøres et omfattende arbeid med smittesporing ved hvert enkelt smittetilfelle. Smittekilder er først og fremst familie og venner, eller på arbeid. Ca. 30 prosent oppgir at smittekilden ikke er kjent, står det i meldingen.

Det er også meldt om smitte hos ansatte eller elever ved 20 skoler i Oslo. Syv av disse er videregående skoler eller voksenopplæring, og de øvrige er grunnskoler.

Det er også meldt om smitte og stengte avdelinger ved tre barnehager i hovedstaden. Ingen skoler eller barnehager har vært helt stengt ned over flere dager.

Saken oppdateres!