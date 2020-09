Fotballeder refser idrettspresidenten: – Fryktelig svakt av henne

Fredag kom det endelige nådestøtet for breddefotballen for seniorlag: Sesongen 2020 er avlyst.

Det betyr at alle herrelag fra 3. divisjon og nedover, samt alle kvinnelag fra 2. divisjon og nedover, ikke kan håpe på kamp før tidligst i 2021. Totalt er det snakk om rundt 50 000 fotballspillere.

Avgjørelsen kommer som en konsekvens av at myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening med fullkontakt.

– Det å få et endelig svar er godt for mange, men selv kjenner jeg på en utrolig tristhet og tomhet. Dette er veldig uheldig med tanke på frafall, sier leder av Divisjonsforeningen, Kari Lindevik.

– Hun virker fornøyd

Hun leder en interesseorganisasjon for herrelagene i 2. og 3. divisjon, og reagerte med sinne på at breddeidretten ikke ble nevnt under pressekonferansen til kulturminister Abid Raja og helse- og omsorgsminister Bent Høie torsdag.

– Abid Raja sto og skrøt av fotballen, at man kunne ta lærdom av hvordan de har gjort det, men så nevner de ikke bredden med ett ord. For all del, det er flott at landskampene fikk grønt lys, men det var utrolig skuffende at bredden ble oversett, sier hun.

Like skuffet er hun over idrettspresident Berit Kjøll, som senest torsdag morgen var i møte med nettopp Raja og Høie.

Lindevik føler at idrettspresidenten har logret for myndighetene i stedet for å utfordre dem på at Norge - i motsetning til land som Danmark, Sverige, Finland og Island - ikke har åpnet breddeidretten for voksne.

– Jeg synes det er fryktelig svakt av henne, at hun ikke står mer fram og stiller kritiske spørsmål. Jeg oppfatter at hun egentlig er fornøyd med det meste. Det kan godt være at hun stiller tøffere spørsmål bak lukkede dører, men ingen av oss som jobber for å få i gang idretten ser at hun gjør det, sier lederen av Divisjonsforeningen.

Og fortsetter:

KRITISK: Leder av Divisjonsforeningen, Kari Lindvik. Foto: Divisjonsforeningen

– Hun har vært usynlig og ikke vist at hun står opp for bredden. Hun må stå fram i offentligheten og forlange klarere svar. For meg virker det som hun er fornøyd med tingenes tilstand.

Kjøll: – Myndighetene like ivrige som idretten

TV 2 møtte Berit Kjøll på Idrettens Hus torsdag i 13-tiden, noen timer etter at hun hadde vært i møte med Abid Raja og Bent Høie.

Da svarte hun følgende på spørsmål om det var håp for bredden, med fullkontakt trening for de over 20 år:

– Vi er veldig mange som er utålmodige etter å komme i gang med dette, det er det første jeg må si. Jeg opplever at myndighetene er like ivrige som idretten etter å få dette i gang, så vi håper smitten snarest mulig er under kontroll. For da er det vi som er først i køen. Disse signalene er ministerne helt tydelige på. Vi må alle ta ansvaret og være smittevernambassadører døgnet rundt, slik at vi får bukt med smitten i Norge. Da kommer all idrett i gang.

– Men er det virkelig som du sier, at myndighetene er like ivrige som idretten etter å komme i gang?

– Jeg opplever det. De er veldig ivrige. Så er det ansvaret man har, da. Men det ble presisert i den innledende dialogen av møtet (med Raja og Høie), så det var et tema fra både helseminister og kulturminister. Jeg opplever at de er genuint opptatt av å komme i gang.

– Når du snakker om at alle må være smittevernambassadører døgnet rundt - har ikke idretten egentlig vært det fra dag én?

– Jeg skal være forsiktig med å skryte av oss selv, men jeg kan skryte av hele organisasjonen. Vi har vært knallgode, lagt lista høyt, holdt høy standard og gått foran. Jeg er veldig stolt av egen organisasjon når det gjelder hvordan vi har jobbet med smittevern. Det får vi også ros for av helse- og omsorgsministeren og kulturministeren, sier Kjøll.

Rosende ord har like fullt ikke resultert i åpning av breddeidretten for voksne, til tross for at smittetallene i månedskiftet juni/juli generelt var svært lave, og noen steder av landet ikke-eksisterende.

Nå har smittet blomstret opp, særlig i Bergen og i Østfold-området av Viken.

– Kunne det vært mulig for myndighetene å gjøre lokale tilpasninger, og åpne for breddeidretten der hvor det er begrenset med smitte, mens man kunne holde igjen i de mer belastede områdene?

– Man skulle anta at det er mulig. Jeg vet det har vært diskutert. Men her i Norge har man ikke valgt å gå i den retningen.

– Hva synes du om det?

– Vi har diskutert det med myndighetene, men de har valgt ikke å legge seg på den linja. Jeg kunne sikkert ment noe om det, men vi må overlate ansvaret til myndighetene.

– Kan det framstå som latskap ikke å gjøre disse lokale tilpasningene, og at det er mye lettere å bare si at ingen får begynne?

– Er det noe jeg ikke skal beskylde myndighetene for, så er det latskap. Det er dine ord. De har sikkert lagt faglige vurderinger til grunn for linjen de har lagt seg på, sier Kjøll.

Frykter frafallet

Kari Lindevik i Divisjonsforeningen synes det framstår som at Kjøll logrer for regjeringen.

– Ja, jeg oppfatter at hun gjør det. At vi må være fornøyde med det vi har fått og at hun er fornøyd med samarbeidet. Det blir for snilt, rett og slett, sier hun.

– Hva burde hun gjort, da?

– Hun burde vært mer synlig, og vist at hun jobber for idretten. Jeg kunne ønske hun hadde støttet opp de helt konkrete forslagene som fotballen har kommet med. Helsemyndighetene sa tidlig at det ikke nødvendigvis var kontakttrening som skapte smitte. Jeg forventet og håpet at det ble stilt spørsmål rundt det, og at man fikk en bedre begrunnelse på hva som ligger bak å holde breddefotballen stengt, sier Lindevik.

Selv om sesongen 2020 er avblåst, mener hun det nå er avgjørende å få åpnet for kontakttrening så fort som mulig.

– Da tror jeg vi kan redde litt av stumpene og minske frafallet. Hvis ikke frykter jeg at frafallet blir stort, og at mange av spillerne og trenerne mister litt motet, sier hun.