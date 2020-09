Jakter brannstifter etter flere branner

Natt til 5. juli, like før klokken 01.45, prøvde noen å tenne på huset til ordføreren i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch. Ordføreren kom hjem i taxi, og så at det var flammer mellom garasjen og huset hans.

– I tillegg til at vi så flammene, kjente vi sterk bensinlukt, forteller Gleditsch til Åsted Norge.

To uoppklarte branner

5. august, nøyaktig én måned etter brannen hos ordføreren, fikk politiet melding om en ny brann like ved matbutikken Coop Xtra på Pindlse. Butikken ligger omtrent 3,5 kilometer unna ordførerens hus. Denne gangen ble hendelsen fanget opp av et overvåkingskamera.

– En person satte fyr på et kjøleaggregat like ved vareutleveringen til butikken. Dette området pleier å være stengt, men det var åpent fordi noen håndverkere skulle ha tilgang. Gjerningspersonen kunne derfor gå rett inn, forklarer politistasjonssjef i Sandefjord, Brian Jacobsen.

Politistasjonssjefen poengterer at denne hendelsen ikke nødvendigvis har noen sammenheng med brannen hos ordføreren.

– Men vi kan ikke utelukke at det er en sammenheng før vi får tak i ildspåsetteren av aggregatet. Vi ber derfor om at folk tar kontakt om de vet noe om denne brannen.

Etterlyser person

På videoen, som vises i Åsted Norge mandag klokken 21.40, ser man en person ta seg inn på det avstengte området. Vedkommende har på seg blå sko, regnjakke fra Helly Hansen, og en svart sekk.

Man ser gjerningspersonen ta av seg sekken, for så å tenne på aggregatet. Da er klokken blitt 05.25 på morgenen. Man ser tydelige flammer når vedkommende går fra stedet. Personen er fanget opp på ulike kameraer, og politistasjonssjefen har stor tro på at noen kommer til å gjenkjenne ildpåsetteren.

– Vi håper at noen kan gjenkjenne denne personen enten på klærne, eller måten personen går på, sier politistasjonssjefen til Åsted Norge.

ETTERLYST: Politiet håper at noen vil gjenkjenne personen som ble fanget opp av overvåkningskameraene. Foto: Skjermdump

Slokket flammene

Ordføreren, Bjørn Ole Gleditsch, sier det var store kontraster mellom å komme fra et hyggelig selskap til å bli møtt av flammer hjemme hos seg selv.

– Jeg ble først og fremst litt trist. Jeg har opplevd hærverk her tidligere, men at noen vil gå så langt som dette, det er trist for demokratiet, sier han.

Bare elghunden Jotun var hjemme. Bare flaks kan ha ført til at huset ikke tok fyr.

– Det er tett mellom panelet og veggen. Flammene kom nedenfra og opp, men siden det var tett, tok det ikke fyr, forklarer Gleditsch.

TRIST: Ordføreren i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, sier han ble trist da han så hva som hadde skjedd. Nå har han satt opp videoovervåking rundt huset sitt. Foto: Espen Storsve

Etterforskes som mordbrann

Politiet i Sandefjord ser svært alvorlig på hendelsen, og etterforsker med det de har av ressurser.

– Jeg tenker at dette er en villet handling. Og at dette er alvorlig. Å gå ut i natten og sette fyr på et bolighus hvor man kan forvente at det ligger folk inne og sover. Vi etterforsker det som en mordbrann, sier stasjonssjef hos Sandefjord politistasjon, Brian Jacobsen.

Politiet har gått gjennom omtrent 200 timer med overvåkingsvideoer. De har hentet inn video fra åtte ulike bensinstasjoner.

– Vi har undersøkt om det er mulig å finne noen som har fylt bensin på kanne, og som kan knyttes til brannen. Det har vi ikke klart å finne, sier Jacobsen.

SOT: Det var tydelige merker etter flammene oppover veggen da politiet kom til stedet. Foto: Politiet

Han forteller at de brukte politihunder samme natt som det brant for å lete etter spor, men hundene fant ikke noe.

– Det kan tyde på at vedkommende som har gjort dette, har brukt den vanlige veien for å komme seg til huset, sier han.

I tillegg til å ha vært ordfører i hele 17 år, har Gleditsch eierandeler i familiebedriften Jotun. Men Gleditsch tror ikke hans rolle som forretningsmann har betydning i denne saken.

– Det er mest nærliggende å tenke at dette skjer fordi jeg er ordfører. Det blir tatt mange avgjørelser som ikke nødvendigvis går alle innbyggernes vei. Men det er jo dette som politiet forhåpentligvis må finne ut av, og som er viktig for oss alle å finne ut av. Å få en forklaring på hvorfor mennesker er villige til å gå så langt, uansett hva som er årsaken, sier han.