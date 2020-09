– Fare for at enkeltaksjer er overpriset

BARE BUSINESS (TV 2): I løpet av det siste året har det vokst en enorm interesse i aksjemarkedet for selskaper innen teknologi og løsninger for det grønne skiftet. Slik har det ikke alltid vært. Den norske fondsgiganten Storebrand, som forvalter pensjon og sparing for rundt 1, 8 millioner nordmenn og svensker, er regnet som et foregangsselskap på grønne investeringer. Allerede i 1995 etablerte Storebrand sitt første bærekraft-team, og begynte å sette sammen fondsløsninger med bærekraftige investeringer. Pågangen av kunder for denne satsingen var da ikke veldig stor, forteller Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad, i TV 2-programmet Bare business.

Fotformsko og palestinaskjerf

– Interessen rundt bærekraft på den tiden var vel litt preget av at det var folk med fotformsko og palestinaskjerf som var mest i det området der. Det har endret seg veldig, ikke minst i den senere tiden. Men den første fasen var en pionértid, og der var vi en av de første i verden med dette faktisk, forteller Storebrand-sjefen.

Arbeidet startet med å utelukke selskaper som gjorde stor skade på miljøet, eller der det var utstrakt bruk av korrupsjon. I løpet av de siste årene har både selskaper og fond økt fokuset på ESG (environmental, social and corpororate governance) - miljøavtrykk, sosialt ansvar og god selskapsstyring. Og dette er nå blitt et viktig kriterium for kunder som skal plassere sin sparing i fond, forteller Grefstad.

– Nå er bærekraft kanskje en av de viktigste megatrendene rundt finansiering og investering. Vi ser at institusjoner, bedrifter og kommuner ser på sine pensjoner og investeringer på samme måte som de ser sin øvrige aktivitet. De er opptatt av at det totale avtrykket deres skal være minst mulig. Da blir bærekraftige investeringer mye viktigere og mye mer etterspurt, sier Grefstad.

Som it-boblen?

Også småaksjonærer og profesjonelle enkeltinvestorer satser nå store summer på aksjer i bærekraftige selskaper. Verdien av enkelte aksjer har mangedoblet seg i verdi på kort tid - selv om selskapene ennå ikke har begynt å tjene penger. Rådet til Storebrand-sjefen er å sette seg grundig inn i alle sider ved selskapet før man kaster seg inn det som ser ut som en rask opptur i aksjemarkedet.

– Er det ikke en fare for at vi nærmer oss en grønn boble, slik som it-boblen som sprakk år 2000 - etter at hva som helst kunne gå som en kule på børsene?

– Det er jo alltid fare for at enkeltaksjer er overpriset. Bærekraftvurdering er èn vurdering når man kjøper en aksje, eller setter sammen et fond. Men man må jo også gjøre den finansielle analysen. Disse to tingene må jobbe godt sammen, sier Grefstad, og fortsetter:

– Men nå som vi skal redusere utslippene med 50 prosent det neste tiåret, så er jeg vel så redd for de selskapene som ikke er bærekraftige og grønne - og som ikke har en plan for å bli det. Hvordan skal de tjene penger om ti år?

– EU imponerer

Storebrand-sjefen mener også at krav fra EU i forbindelse med korona-krisehjelp vil bidra positivt for at bærekraftige selskaper vil klare seg framover:

– Jeg er imponert over det EU gjør, de setter virkelig fart i det grønne skiftet. Et eksempel er Air France. For å få krisepakken må selskapet de neste tiårene redusere sine utslipp med halvparten per passasjer og per mil de flyr. Mer enn 30 prosent av krisepakkene som er gitt i EU er øremerket for grønn omstilling, sier Grefstad, som mener at Norge her har mye å lære.

– I Norge er det tilsvarende tallet beregnet til 2 prosent. Her må også vi benytte sjansen, slik at krisen rundt korona blir en kick-start rundt det grønne skiftet, sier han.

Grefstad mener at regjeringen i fremtidige krisepakker må være mer målrettet til grønn omstilling, og sette flere krav til bærekraft når lån og støtteordninger skal fordeles.

– Dette handler om konkurransekraften til norske bedrifter, og vår mulighet til også å være lønnsomme framover, sier Odd Arild Grefstad.

