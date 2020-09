Tiril Sjåstad Christiansen innrømmer at hun er bitter over oppfølgingen av en kneskade i forkant av OL i Sør-Korea. – Leit, sier Olympiatoppen.

I siste episode av podkasten Fri Flyt forteller tidligere freeski-kjører Tiril Sjåstad Christiansen (25) om hvordan hun opplevde Olympiatoppens håndtering av skaden som til slutt skulle bli grunnen til at hun la opp som toppidrettsutøver.

En kneskade kun måneder etter det virkelig store gjennombruddet i X Games i Aspen 2013, ble starten på et langvarig skademareritt for Christiansen.

I 2014 måtte hun avbryte OL i Sotsji, hvor hun var en soleklar medaljefavoritt, etter å ha kommet tilbake i rekordfart etter en korsbåndskade.

I løpet av fire år opererte hun korsbånd og menisk totalt fire ganger. I 2017, i operasjon nummer fem, oppdaget legene at Christiansens menisk ikke var grodd etter en operasjon året før.

– Det kunne blitt gjort veldig annerledes, sier hun om oppfølgingen av kneskaden.

– Jeg var veldig frustrert og jeg sa også fra til Olympiatoppen og de litt oppover i gradene der om at jeg var kjempefrustrert. Jeg hadde det ikke gøy på ski lenger og hadde vondt 99 prosent av tiden, fortsetter 25-åringen.

Ifølge Christiansen fant ikke legene noe på MR-bildene. Dermed fortsatte hun å trene til OL, til tross for smertene.

– Jeg føler at jeg uttrykte mye frustrasjon og sa at «det kan ikke være sånn». Men du hører jo på fagfolk når de sier at det er sånn det skal være. Så hva gjør du da? Går ut og prøver igjen, selvfølgelig, sier hun.

– De stolte mest på sine egne ferdigheter

Christiansen opplevde å ikke bli trodd da hun fortalte ekspertene om smertene. Før OL i PyeongChang i 2018 ble det endelig besluttet å gå inn i kneet for å se hva som var problemet. Det var Christiansens operasjonslege ved Olympiatoppen, Marc Jacob Strauss, som lyttet til medaljehåpet.

– Jeg vet ikke helt hva som gikk galt. Jeg fikk fortalt av Marc at «det er du som vet best, det er ingen som kjenner din kropp som du kjenner den». Men jeg følte ikke at alle jobbet etter det mottoet. De stolte mest på sine egne ferdigheter og teknologi og det som var, sier hun.

– Mye bitterhet

Christiansen fikk valget mellom nok en operasjon som igjen ville koste henne OL, eller å kjøre i PyeongChang med smerter. Hun valgte det siste, men til tross for gode resultater i flere renn før OL, ble det ingen medaljer i Sør-Korea. Etter å ha kvalifisert seg til finalen i Slopestyle, endte hun på en niende plass.

– Det er mye bitterhet som sitter igjen fra den perioden der. Mest mot spesifikke personer, ikke hele Olympiatoppen, understreker hun.

Roald Bahr, sjefslege ved Olympiatoppen, er lei seg for hvordan Christiansen har opplevd situasjonen.

– Olympiatoppens helseteam har jobbet tett med Tiril i forbindelse med hennes skadeproblemer. Vi synes det er leit at hun har denne opplevelsen av møtet med avdelingen. Tiril skal vite at hun er hjertelig velkommen tilbake til oss, og at vi er lydhøre for alle hennes tilbakemeldinger, også de hun har kommet med tidligere, skriver han i en e-post til TV 2.

Christiansen la opp på landslaget etter OL i PyeongChang i 2018, kun 23 år gammel. Hun har to gull og to sølv fra X Games, tre gull i NM, samt gull og sølv fra henholdsvis Vinter-OL for ungdom 2012 og junior-VM 2012.