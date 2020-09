Åpner for ny behandling av koronapasienter i Norge: – Dette kan redde liv

Norske forskere har gjort banebrytende funn om koronaviruset. De tror en medisin for komplementsystemet kan bli livreddende for noen pasienter.

Ny forskning fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken viser at en reaksjon i immunforsvaret vårt kan være grunnen til at noen koronapasienter blir alvorlig syke.

De mener derfor at medisiner som reduserer eller blokker dette systemet kan hjelpe i behandlingen av koronaviruset.

– Jeg tror dette kan være livreddende behandling for noen koronapasienter, sier Tom Eirik Mollnes, en av forskerne bak studien.

Et stort team av norske forskere og overleger har vært med på studien som i dag ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet «Proceedings of the National Academy of Science».

– Ikke viruset som dreper

Komplementsystemet er kroppens forsvarssystem og skal registrere hvis det kommer noe fremmed i kroppen, for eksemplel et virus eller en bakterie.

Men noen ganger kan systemet overreagere og det kan være livsfarlig.

– Det er dette vi ser hos mange koronapasienter. Da skaper kroppen en inflammasjon i lungene og pasienten kan få blodforgiftning, sier Mollnes.

Forskerne har observert og tatt prøver av 39 koronapasienter som har vært innlagt på sykehus.

Prøvene bekreftet at komplementsystemet var mye mer aktivert hos de pasientene som var alvorlig syke og hadde problemer med å puste.

PROFESSOR: Mollnes er professor og overlege ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM). Foto: Øystein Horgmo

– Det er ikke viruset som dreper, det er kroppens reaksjon på viruset, sier Mollnes som har skrevet forskningsartikkelen sammen med Søren Pischke, Jan Cato Holter og en rekke andre samarbeidspartnere.

Effektiv medisin

Forskerne som står bak studien mener derfor at det kan ha stor effekt å ta i bruk medisiner som reduserer eller blokkerer aktiveringen i komplementsystemet.

Dette er legemidler som er tilgjengelige og godkjent i de fleste land for bruk hos pasienter med visse sjeldne sykdommer.

– Det er en utrolig effektiv medisin, med få bivirkninger, sier Mollnes.

Kliniske studier

Forskerne mener at de har lagt det vitenskapelige grunnlaget for at komplement-hemmende medikamenter kan ha en effekt.

Neste steg blir å sette i gang med kliniske studier hvor medikamentene testes på koronapasienter. Noen studier er allerede i gang.

– Slik kunnskap om mekanismen for hvordan covid-19 utvikler seg er sårt tiltrengt, da den kan veilede hvordan nye studier skal utformes og medisiner evalueres, og ikke minst forhindre at nytteløse kliniske studier gjennomføres, skriver forskerne i rapporten.

Flere andre land har også startet å forske på hvordan komplementsystemet påvirkes av koronaviruset og Mollnes har stor tro på at disse medisninene kan bli en viktig behandlingsmetode for alvorlig syke koronapasienter.