Etter én uke ekstra hvile for Manchester United på grunn av avansement i Europaligaen skal også Ole Gunnar Solskjærs menn ta fatt på Premier League sesongen 2020/21 denne helgen med kamp mot Crystal Palace.

Men den kampen fikk ikke mye oppmerksomhet på fredagens pressekonferanse. Det ble derimot langt flere spørsmål til manageren om hans tanker rundt episodene med Harry Maguire og Mason Greenwood i sommer.

– Han trenger veiledning

18 år gamle Mason Greenwood ble kastet ut av England-troppen etter at han og landslagskollega Phil Foden (20) brøt smittevernsreglene da to jenter besøkte de på hotellrommet under landslagsoppholdet på Island.

Solskjær er kritisk til at stjerneskuddet i det hele tatt var i troppen til Gareth Southgate til kampene mot Island og Danmark.

– Han hadde bare hatt litt under to uker fri etter at forrige sesong var ferdig da han ble tatt med i troppen. Jeg prøvde så godt jeg kunne å gi han nok hvile og vi ba spesifikt om at han skulle få nettopp det, fordi han trengte hvile både fysisk og psykisk. Men det første som skjer er at han blir tatt ut til landslagstroppen og må gjøre intervjuer. Vi gjorde det vi kunne for å beskytte ham. Jeg har gjort det jeg kunne for å hjelpe ham.

– Jeg så på det intervjuet han gjorde i landslagspausen. Han snakker allerede der om hvordan han skal se på sesongen når den er over. Dette er første dag av sesongen. Han er bare 18 år gammel, og trenger litt veiledning fra oss. Her i United er han en viktig del av gruppen, vi utfordrer han og passer på han. Her føler han seg hjemme, sier Solskjær.

Stortalentet er ikke den eneste som har havnet i medienes søkelys i sommer på grunn av negative hendelser.

– Kan aldri vite hvordan han reagerer

Uniteds kaptein, Maguire, ble 21. august arrestert under en ferietur til Hellas. Han ble så dømt til 21 måneders betinget fengsel for for vold mot politiet og forsøk på bestikkelser. Denne dommen ble anket.

Solskjær sier følgende om hvordan Maguire har det nå:

– Han har en veldig sterk karakter og klarer å legge det til side. Men samtidig er han også et menneske oppi alt dette. Det kommer til å ligge i bakhodet hans, så får vi se hvordan det utvikler seg. Personlig tror jeg han vil klare å fokusere på fotballen, men man kan aldri vite hvordan mennesker reagerer. Nå fortsetter den juridiske prosessen.