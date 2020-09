Åpner opp om kokain-misbruket

Stylist og frisør Jan Thomas (53) åpner opp om livet sitt i sin nye bok «Jeg har levd!». Han forteller om en tilværelse i en bransje der det er lett tilgang på alkohol og dop - som gikk ut av kontroll.

– En kort periode levde jeg ut myten om sex, drugs and rock´n´roll, sier Jan Thomas i boken.

Jan Thomas mener det er et mirakel at han lever, både når han tenker på misbruket, men også når det gjelder sex.

– Jeg tok aldri trusselen om aids på alvor, og hadde mye ubeskyttet moro, forteller Jan Thomas som ikke fikk en eneste kjønnssykdom til tross for ubeskyttet sex.

Bæsjet ut dopet

Jan Thomas' første møte med dop var etter videregående skole, da han jobbet som frisør. Amfetamin var ikke ukjent for miljøet han hang i.

– Jeg hadde ikke særlig glede av det, men sa likevel ikke nei, forteller 53-åringen.

Da han flyttet til USA, ble han samboer med en suksessfull, rik mann. De to eide ett fotostudio sammen. Fasaden så flott ut, men det var en annen historie som gjemte seg bak. Jan Thomas var ikke klar over det store kokainmisbruket til samboeren, og Jan Thomas ble også fanget av rusen etterhvert.

– En god stund var jeg med på leken. Det var nesten som om det var forventet, sier Jan Thomas i boka.

Det var stylisten selv som kjøpte kokainet, og gikk til en fast langer som var veldig paranoid og oppbevarte derfor dopet inni kroppen sin.

– Jeg måtte vente på at de små posene med kokain ble bæsjet ut, innpakket i kondomer, forteller Jan Thomas som brekker seg av tanken på det hele.

Pakket baggen og dro

Samboerens festing og adferd ble verre, og han kunne gå fra å være snill til å bli aggressiv. Jan Thomas prøvde å få han inn på rehab, og prøvde å komme seg ut av forholdet flere ganger.

– Ofte ruset jeg meg sammen med ham for å bevare husfreden, sier Jan Thomas.

HOLLYWOOD: Tilværelsen i Hollywood var ikke bare en dans på roser for stylist Jan Thomas. Foto: Tor Gunnar Berland

Men det var en kveld som gjorde en stor endring for stylisten.

De var på en fest der en fremmed mann dyttet piller i munnen på Jan Thomas og han ble dårlig og dro hjem.

Da han kom hjem ble han paranoid og trodde samboeren skulle drepe ham, ettersom samboeren hadde en pistol gjemt i huset.

Derfor pakket han en bag og betalte en taxisjåfør 20 dollar for å kjøre ham så langt pengene rakk. Da Jan Thomas våknet, var han på en strand i Santa Monica og hele kroppen skalv.

– En indre stemme sa at nok var nok, jeg kunne ikke holde på sånn. Jeg måtte igjen ta styring over eget liv, forklarer Jan Thomas om øyeblikket som gjorde at han sluttet med kokain.

Jan Thomas har ikke svart på henvendelsene fra God kveld Norge.