GOD KVELD NORGE (TV2): Se hvordan det gikk da influenceren tok over statsrådens Instagram.

Onsdag kveld reagerte flere på måten kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) oppførte seg på Instagram. I fredagens Senkveld-sending kommer det fram at det var VGTV-profil og influencer Mads Hansen som hadde hatt en såkalt “insta-takeover”.

26 - 27 september blir Venstres landsmøte avholdt, der Melby er innstilt til å bli valgt som ny leder av partiet.

Litt risky

– Jeg har ikke helt oversikt over alt han har kommentert på, sier Melby i kveldens sending og fortsetter:

– Det er jo litt risky en uke før landsmøte, det er jo enda ikke sikkert at jeg blir valgt, så det er fint å ha noen å skylde på hvis det ikke skjer.

Blant det Hansen rakk å gjøre av ablegøyer på Melbys konto, var å poste en selfie av henne, med følgende tekst:

“Norge er ikke akkurat bortskjemt med karismatiske politikere. Jeg er regelen som bekrefter unntaket. Lik hvis du synes alle andre i regjeringen er tapere uten sjarm”.

Flere undret seg over hva som foregikk på statsrådens instagram konto, onsdag kveld. Foto: Instagram / Guri Melby

- Det var et par kommunikasjonssjefer i departementet som var stressa, innrømmer Melby, som også forteller at så godt som alt av nasjonale nyhetsmedier tok kontakt med teamet hennes onsdag kveld for å få greie på hva som skjedde.

– Hva har jeg gjort?

Senere den kvelden la hun ut et nytt innlegg hvor hun hintet til at svaret på den unormale oppførselen på instagram, ville følgerne hennes få fredag kveld.

Mads Hansen ble likevel overrasket da han sjekket TV2.no, onsdag kveld.

– Da jeg så toppsaken på TV 2 om at “Kunnskapsministerens bilder vekker oppsikt”, så tenkte jeg “Oj, hva har jeg gjort?”, sier han.

Tilbakemeldinger

Melby forklarer at hun fikk flere bekymringsmeldinger av folk som trodde hun var hacket, noe hun ble lettet over.

– Heldigvis så var de fleste tilbakemeldingene: "Guri, jeg tror noen har hacket kontoen din". Så da tenkte jeg yes, det betyr at folk ikke tror dette er meg, forklarer hun.

Det kommer også frem at hun ikke visste hvem Mads Hansen var på forhånd og at det kunne være noe av grunnen til at hun overga kontoen sin.

– Når hun sa ja, så skjønte jeg at hun vet ikke hvem jeg er, sier Hansen under kveldens sending.

