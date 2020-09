Anne-Kat. blir programleder i TV 2

Med Pål T. Jørgensen (69) som sjåfør skal han og Anne-Kat. Hærland (48) treffe Donald Trump-tilhengere på hjemmebane, rundt om i Norge, i det nye TV 2-programmet «Hekta på Trump».

– Vi lager tre programmer om Donald Trump, hvor vi reiser rundt i Norge og treffer folk som har stemt på Trump, og de som ikke har det, forteller Hærland når TV 2 møter duoen i hagen hennes i Oslo.

Dette er første gang Hærland er programleder i TV 2.

I utgangspunktet var planen at hun skulle vært i USA og laget programmet derifra, men på grunn av korona-restriksjonene ble det endring i planene.

AKTUELLE: Anne-Kat. Hærland og Pål T. Jørgensen er aktuelle med nytt TV2-program opp mot USA-valget. Foto: TV 2/Daniel Sannum Lauten

Jørgensen ble derfor hentet inn, og sammen skal de forsøke å finne ut hva det er med USAs president Donald Trump (74) som gjør at folk blir store tilhengere.

– Det er veldig mange som har stemt på Donald, og vi lurer på hvorfor, og om de kommer til å stemme på han igjen, sier Jørgensen.

– Det er ikke noe problem å forstå hvorfor folk stemte på han i 2016, men hvorfor stemmer de på han igjen, nå etter fire år, når han strengt tatt ikke har gjort så mye annet enn å syte og tvitre? Det prøver vi å forstå, sier Hærland.

Lært av sin kompanjong

Hærlands fascinasjon for Trump startet på 80-tallet. Gjennom årene har hun satt seg grundig inn i den amerikanske politikken, og siden Trump ble valgt som president i 2016, har hun knapt klart å se vekk. Det imponerer Jørgensen.

– Jeg må si jeg er imponert over kunnskapsnivået til Anne-Kat. om amerikansk politikk, og spesielt Donald Trump. Det er ting jeg ikke visste som jeg har fått vite av henne, sier han.

KUNNSKAPSRIKE: Jørgensen har lang fartstid innenfor amerikansk politikk, mens Hærland har vært svært fascinert av Trump i flere tiår. Foto: TV 2/Daniel Sannum Lauten

Han har selv lang erfaring som utenriksreporter, og har dekket flere USA-valg.

– Det er veldig gøy å jobbe med noen som har den erfaringen, og som kan så mye som det Pål kan.

Sett «lyset»

Hekta på Trump blir en oppvarming frem mot USA-valget som er 3. november.

Duoen er svært nysgjerrig på hva tilhengerne sier, når de møter dem på hjemmebane for å snakke om ulike tema rundt Trump.

– Vi reiser jo ikke rundt for å skrike til folk «skal du stemme på han én gang til, er du helt dust?» Det går jo ikke å være sint på de som stemte på han, jeg er sint på han for at han ljuger til de, sier Hærland, og påpeker at det ikke er like lett alltid å snakke med dem.

– Problemet er at alt blir avfeid som «fake news», fra deres side. Om man stiller spørsmål ved hva han har lovet og hva han har gjort, blir man ansett som negativ eller anti-Trump. Du skal ikke tenke selv, du skal bare blind akseptere. Det er det som fascinerer meg.

Ifølge Jørgensen er det én ting som går igjen blant tilhengerne de har besøkt.

– Det som går igjen hos dem er at de har sett lyset. De forstår USA, amerikanerne, og amerikansk politikk. Men vi som jobber innenfor det de kaller «mainstream media», vi skjønner ingenting og er helt på bærtur. De kan og vet alt, og har sett det store lyset. Det er ganske imponerende synes jeg.

REISER RUNDT I NORGE: Jørgensen og Hærland har reiser flere steder i landet for å treffe Trump-tilhengere. Foto: TV 2/Daniel Sannum Lauten

Jørgensen er verken sjokkert eller overrasket over det som har møtt dem på kjøreturen, men det er én ting han synes er underlig.

– Det er litt underlig, den blinde tilbedelsen av Donald Trump. Hvis man presenterer fakta, så sier de at faktaene er feil, fordi Trump har sagt noe annet.

– Dette er en mann som ljuger, som er tatt i mellom 16 til 20 løgner hver eneste dag i sin presidentperiode. De tror blindt på Trump. Og at det finnes nordmenn som gjør det overrasker meg.

Jevnt valg

Det er ventet et spennende og jevnt valg i USA. Hvordan valgresultat utspiller seg, er duoen imidlertid usikre på.

– Jeg har sluttet å spå valgresultat. Jeg tok feil sist, da trodde jeg Hillary Clinton skulle vinne. Men jeg er redd for at det kommer til å bli jevnt, og at det kan komme til å ta uker før valgresultatet blir klart, sier Jørgensen.

– Uansett valgresultat tror jeg det kommer til å bli uroligheter.

Hærland støtte Jørgensen, og tror valget kommer til å bli svært jevnt.

– Det kommer til å ta mange dager før man har noe resultat, og i løpet av de dagene kommer Trump til å skrike og hyle om at resultatet ikke stemmer, hvis det går i hans disfavør, sier hun.

Dersom Trump vinner valget, tror hun han vil fortsette slik som han har gjort de fire siste årene.

– Jeg vet ikke hvor mye dummere han skal gjøre verden på de neste fire årene. Det var litt av en utvikling på bare fire år. Jeg kan ikke si hvem som vinner, jeg kan bare si at det blir garantert bråk.

Hekta på Trump har premiere på TV 2 søndag 18. oktober klokken 22.45.