Iryna (17) kom til Norge for to år siden – nå er hun medisinstudent

Poenggrensen for å komme inn på medisinstudiene i Bergen er høyere enn noen gang, men det stoppet ikke ukrainske Iryna Kachmar (17) fra å søke seg inn. Hun er den yngste studenten ved Universitetet i Bergen denne høsten.

– Jeg ønsker å bli den yngste kirurgen i Norge, så da er det fint å kunne begynne tidlig. Men det krever mye arbeid og struktur, sier den unge studenten, som fylte 17 år i mars.

Kachmar kom alene til Norge som 15-åring for å gå på International Baccalaureate (IB), som dekker de to siste årene av videregående opplæringen. På to år har hun rukket å lære seg norsk og fullføre videregående.

– Jeg skulle egentlig ta siste året mitt på ungdomsskolen, men fikk hoppe rett inn på andre klasse på videregående skole, forteller hun.

– Sjeldent med 17-åringer

Viserektor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen er imponert over å ha fått en så ung student. Hun forteller at det er sjeldent de har hatt 17-åringer på universitetet.

STUDERER: Iryna bruker store deler av hverdagen på å lese og repetere. Foto: Pål Schaathun

– Det tror jeg faktisk ikke jeg har hørt om tidligere. Men den som virkelig vil, får det ofte til, sier viserektoren.

Ettersom Kachmar har en norsk inngiftet bestefar, fikk hun vite om mulighetene i Norge. Siden har 17-åringen hatt et mål om å bli kirurg i Norge - kanskje til og med en av de yngste.

– Men hvorfor ønsket du ikke å ta studiene i hjemlandet?

– I Norge har man et utrolig bra helsesystem. Alle kan få hjelp - uavhengig av status, kjønn, alder eller økonomi. Slik er det ikke hjemme i Ukraina, svarer hun.

Slik klarer hun det

Men det er ikke bare studiene som opptar hverdagen til den unge medisinstudenten. De siste årene før 17-åringen kom til Norge, var hun profesjonell sportsdanser i Ukraina. Nå danser Kachmar fem ganger i uken - i tillegg til å studere.

– Det stod faktisk mellom å bli proffdanser i «Skal vi danse» eller å bli lege i Norge. Jeg bestemte meg til slutt for å bli lege og ha dansen som hobby, sier hun, og legger til at hun begynte med dansing da hun kun var tre år gammel.

Medisinstudenten innrømmer imidlertid at hverdagen er krevende når hun skal fokusere på både studier, trening og språk.

– Jeg må virkelig ha struktur og planlegge dagene time for time. Også bruke minst mulig tid på sosiale medier. Samtidig blir jo pensum en liten utfordring med tanke på språket, som ikke er morsmålet mitt. Så ofte kombinerer jeg læring på norsk, engelsk, russisk og ukrainsk - helt til jeg forstår, sier hun.

Saken fortsetter under bildet.

LÆRER SPRÅK: Iryna Kachmar kan norsk, ukrainsk, russisk, engelsk og spansk. Foto: Pål Schaathun

Savnet etter familien i Ukraina blir fort stort, men dekkes av daglige telefonsamtaler med foreldrene. Kachmar ønsker imidlertid ikke å flytte hjem til Ukraina når hun er ferdig med studiene.

– Jeg vil hjelpe alle - uavhengig av økonomi og status. Og det kan jeg gjøre i Norge, sier hun.