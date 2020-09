All breddefotball for voksne i 2020 er avlyst

– Trist dag, sier Terje Svendsen om at sesongen nå avlyses for bredden.

Håpet om at det skulle bli en sesong for breddefotballen er nå ute.

Fredag opplyser Norges fotballforbund at sesongen 2020 er avlyst for seniorfotballen. Man tar nå sikte på å starte opp igjen med samme lag neste år.

– Trist

Det betyr konkret at Norges Fotballforbund kansellerer sesongen for 2. divisjon kvinner (nivå tre) og 3. divisjon menn (nivå fire). Det er forbundets 18 kretser som organiserer øvrig breddefotball for voksne, men med forbundsstyrets beslutning er det en naturlig konsekvens at også kretsene kansellerer sine serier for voksne.

Det er enda ikke bestemt hva som skjer med eventuelt nedrykk fra 2. divisjon.

– Dette er en trist dag for forbundsstyret, 18 fotballkretser og ikke minst alle klubber og spillere som er berørt og har hatt et håp om seriespill i 2020, sier fotballpresident Terje Svendsen.

I Divisjonsforeningen er nyheten ventet, men likefullt skuffende.

– Det er utrolig skuffende at man blir oversett på den måten man gjør av myndighetene, sier Kari Lindvik, leder av Divisjonsforeningen til TV 2.

– I går sto Abid Raja og roste fotballen, man kunne lære av hvordan fotballen har gjort det og så videre, og så nevner man ikke bredden med et ord. Det er utrolig skuffende, rett og slett.

Vil dempe frafallet

Han understreker, som i tidligere runder hvor diskusjonen om gjenåpning har pågått, at fotballen har utviklet gode smittevernprotokoller på alle nivåer. Det ble satt opp et forslag overfor myndighetene med mindre avdelinger og kortere reiseavstander - uten å nå frem.

– Når regjeringen til tross for dette likevel ikke har åpnet opp for normal kontakttrening igjen nå, så har vi ikke noe annet valg enn å avlyse sesongen. Det er rett og slett ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet, sier Svendsen.

Nå skal det jobbes videre for å få åpnet for kontakttrening for spillere over 20 år, noe som siden pandemiutbruddet ikke har vært lov. Man vil også prøve å se på lokale turneringsstrukturer gjennom vinteren «for å skape motivasjon og fotballglede for senior breddefotball».

– Nå må fokuset være på å få i gang kontakttrening. Det har kommet signaler fra myndighetene på at de vil vurdere dette igjen i løpet av 1-2 uker, etter at de har fått kontroll på og evaluert situasjonen i Bergen. Men da er vi i oktober, og det er altfor seint til å tenke på noen form for seriespill. Det å få et endelig svar er godt for mange, men selv kjenner jeg på en utrolig tristhet og tomhet, sier Lindvik i Divisjonsforeningen.

I kretsene understreker man viktigheten av å komme i gang igjen for å dempe noe av frafallet.

– Det er ikke lenger økonomi, men frafall i senior breddefotball som volder klubbene mest bekymring. Det viser klubbundersøkelsen som NFF nylig gjennomførte. Det meldes om langt færre folk på trening, og vi vet at a-lagene er lokomotivet for frivillighet og entusiasme i mange klubber. Sliter a-lagene, så sliter hele klubben. Det kan på sikt få konsekvenser også for tilbudet til barn og unge, sier kretsleder i NFF Hordaland og leder av kretslederkomiteens arbeidsutvalg, Tore-Christian Gjelsvik.