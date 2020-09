– Vil heller bli i Tyrkia enn å returnere til Syria

Antallet syrere som ønsker å vende tilbake til hjemlandet dersom krigen tar slutt er halvert. I en ny undersøkelse svarer bare 30 prosent at de vil dra tilbake «dersom krigen tar slutt og det dannes en regjering de liker», mot 59,6 prosent for tre år siden.

«Hjemlandet mitt er blitt landet der min mor, far og to brødre døde. Jeg skal aldri vende tilbake til det landet»

«Familiene og vennene våre har flyttet derfra. Nå er det ikke en eneste ting som tilhører oss i det landet. Jeg har heller ikke noe håp»

«Dersom vi blir tvunget til å dra, så drar vi. Ellers vil vi aldri gjøre det»

Uttalelsene kommer fra syriske flyktninger, som i en ny FN-støttet undersøkelse, har blitt spurt om de ønsker å vende tilbake til Syria i fremtiden. Ifølge undersøkelsen har antall syrere i Tyrkia som ikke ønsker å vende tilbake til hjemlandet, tredoblet seg siden 2017.

For tre år siden sa 16,7 prosent av de spurte at de ikke ønsket å vende tilbake til Syria, mens dette tallet i dag er 51,8 prosent. Syrerne begrunner det med krig og usikkerhet i hjemlandet.

Syrere i Tyrkia sier at de nå legge planer for livene sine uavhengig av hva som skjer i hjemlandet. Antall syrere som sier de vil vende «dersom krigen tar slutt og det dannes en regjering de liker», er også halvert.

For tre år siden ønsket 59,6 prosent å vende tilbake om krigen tar slutt, nå er det bare 30 prosent.

IS endret syrernes planer

Murat Erdoğan er professor i statsvitenskap ved det tyrkisk-tyske universitetet, og har gjennomført undersøkelsen. Ifølge ham er det særlig terroristene i IS som førte til at syrerne endret sine planer.

Professor Murat Erdoğan har jobbet med migrasjon og flyktninger i mange år. Foto: Privat

– Da IS tok kontroll over store områder i Syria, forandret syrernes framtidsplaner seg. Nå kan man si at mulige løsninger på krigen i Syria, ikke vil påvirke flyktningenes tanker om å vende tilbake, skriver han i undersøkelsen.

Syrere har også blitt spurt om de ønsker å dra til et tredjeland, som for eksempel et land i Europa.

58,6 prosent svarer at de ikke skal forlate Tyrkia, mens det tilsvarende tallet i 2017 var 65,8 prosent. Antallet syrere som ønsker å dra til et tredjeland i Europa, dersom de får muligheten til det, har også økt fra 23 prosent til 34 prosent.

Vil ikke risikere barnas liv

Ahmet Al Casim er en av dem. Han er fra Syria og har bodd i Tyrkia i fem år. Han har verken planer eller penger til å forlate Tyrkia.

Selv om han ikke er fornøyd med situasjonen han og familien befinner seg i, vil han ikke risikere familiens liv i gummibåter.

– Jeg har aldri forsøkt å flykte til Hellas, sier Al Casim til TV 2.

46-åringen jobber nå som bygningsarbeider i Istanbul. Han har familiemedlemmer i Europa, og et stort ønske om å bo i et europeisk land.

MÅ SOVE PÅ GATEN: Flere migranter måtte sove under åpen himmel da Moria-leiren brente ned. Foto: Alkis Konstantinidis

– Det er rett og slett drømmen min, for som en syrisk familie er det ikke lett å bo i Tyrkia. Men jeg har fem barn og vil ikke risikere livet deres på havet. Jeg ønsker heller ikke å bo i en flyktningleir som Moria, forteller han.

Etter at han så brannen i Moria-leiren føler han seg mye mer redd.

– I Tyrkia har vi et hus og av og til jobber jeg, men i Hellas vil vi ikke få noen av delene. Dersom vi blir hentet av et europeisk land drar vi, men jeg vil ikke forsøke ellers, sier han.

Professor Erdoğan forklarer at syrerne etter mange år i Tyrkia nå har etablert seg et liv i landet, og at de ikke ønsker å sette dette på spill.

– Dette betyr ikke at disse syrere ikke vil dra til Europa. Det betyr at denne gruppen ikke ønsker å risikere livet ved å forsøke å ta seg over grensen eller flykte i en gummibåt.

– Dersom de blir hentet av Norge eller andre land, ønsker de selvsagt å dra, sier han.

– Bevisstheten er høy

Professor Erdoğan har jobbet med migrasjon og flyktninger i mange år. Han sier til TV 2 at bevisstheten hos syriske flyktninger i Tyrkia er høy, og at de vet hvordan omstendighetene rundt det å nå et europeisk land og søke asyl er.

– Da Tyrkias president åpnet grensene mot Hellas i februar, var antallet syriske flyktninger som dro til grensen veldig lavt. De fleste var afghanere. Syrere visste godt at selv om Tyrkias grense var åpen, så var den andre siden stengt, sier han.

Hver dag blir 300 barn født

Ifølge Erdoğan ønsker kun ti prosent av syrerne i landet å vende tilbake til hjemlandet, mens nesten 90 prosent av dem ønsker å bli i Tyrkia i fremtiden.

– Etter at syrerne kom til Tyrkia, har det i løpet av de siste åtte årene blitt født 650.000 barn. Hver dag blir cirka 300 barn født i landet, sier han.

Den syriske populasjonen øker raskt i Tyrkia. Foto: BASSAM KHABIEH

Han mener tyrkiske myndigheter må få på plass langsiktige planer for hvordan man skal håndtere alle syrerne i landet.

– Bare én prosent av syrerne i Tyrkia bor på asylmottak. Det overveldende flertallet bor sammen med oss i byene. Derfor er det kjempeviktig at tyrkiske myndigheter jobber for å integrere dem i samfunnet, sier han.

87 prosent er imot statsborgerskap

Funnene i rapporten viser at 85 prosent av tyrkere tror syrerne får pengestøtte av staten. Ifølge Erdoğan er dette en feiloppfatning i den tyrkiske befolkningen.

– Syrerne får ikke pengestøtte av den tyrkiske staten. De får bare 150 tyrkisk lira, eller om lag 179 norske kroner per måned, og det er penger som blir gitt av europeiske land, sier han.

Undersøkelsen viser også at uenigheten og splittelsen øker mellom den tyrkiske befolkningen og syrerne.

Ifølge rapporten ønsker 78 prosent av syrerne seg tyrkisk statsborgerskap, men 87 prosent av de spurte tyrkerne sier de er fullstendig imot at syrerne skal få dette.

56 prosent av tyrkere sier også at syrere ikke bør få arbeidstillatelse.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.