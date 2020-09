Gir seg med Parterapi: – Vemodig

Kevin Vågenes gjør det klart at den nåværende sesongen av den populære serien Parterapi blir den siste.

NRK-serien Parterapi har vært en suksess med sine karikerte utgaver av mennesker i parforhold. I serien finner man en rekke spesielle karakterer – alle spilt av komiker og skuespiller Kevin Vågenes.

– Tusen takk til alle dere som har fulgt med på serien og heiet på oss. Det har betydd masse. Håper dere vil like resten av det som nå blir siste sesong, skriver Vågenes på sin Facebook-side.

Han gjør det samtidig klart at den nåværende sesongen blir den siste.

– Det er vemodig å si at denne sesongen av Parterapi blir den siste, men vi har hele tiden ønsket å runde av mens vi selv fortsatt synes det er gøy, skriver Vågenes.

Komikeren er aktuell med flere show på Latter, der flere av Parterapi-karakterene skal være med. De fleste av forestillingene er utsolgt.

– Jeg gleder meg til å ta med karakterene til scenen i mitt første soloshow på Latter i Oslo. Håper å se mange av dere der! Takk til NRK for et utrolig godt samarbeid. Jeg gleder meg til nye prosjekter sammen med dere, skriver Vågenes.