Biden har mest å tape

46 dager før valget i USA er det lite bevegelse på målingene. Det viser TV 2s beregninger på bakgrunn av alle rapportene fra gallupselskapene. Joe Biden leder nå de nasjonale målingene med 7,2 prosentpoeng, mot 7,4 poeng sist uke.

Biden beholder dermed en relativt komfortabel ledelse, men det er fortsatt slik at ledelsen er mindre enn den ser ut. Hvis forspranget skrumper til 4,5 prosentpoeng nasjonalt kan Biden ende med flest stemmer - men uten nøkler til Det hvite hus. Akkurat som Hillary Clinton for fire år siden.

For Trump og valgkampledelsen hans må det være en oppmuntring at flere uker med harde angrep og negative nyheter ikke ser ut til å stjele for mange velgere. Med en oppslutning på 44,9 prosent ligger presidenten bare 1 prosentpoeng bak oppslutningen han fikk i 2016.

- Vi har hørt så mye om Trump nå at ingenting ser ut til å bite lenger, i alle fall ikke blant egne velgere, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Han er nå svært spent på den første debatten mellom Trump og Biden tirsdag 29. september.

- Oppslutningen om Trump er så stabil at det er Biden som har mest å tape, understreker Sørensen.

Med 52,1 prosent ligger Joe Biden nemlig langt foran Hillary Clinton som endte med 48 prosent i 2016. Det betyr samtidig at Biden må håndtere en langt bredere koalisjon av velgere - bestående av alt fra avhoppere fra det republikanske partiet til velgere som stemte på venstrevridde minipartier i 2016.

- Vi har tidligere sett at debattene kan flytte velgere, sier Sørensen. Han poengterer at det ikke nødvendigvis er den som "vinner" debatten som får en fordel.

- Det viktige er hvem som gjør det bedre enn forventet. Det er den bevegelsen vi ser etter, sier Sørensen.

Debatten sendes direkte på TV 2 Nyhetskanalen natt til onsdag 30. september norsk tid.

Målt i antall valgmenn er stillingen uendret siden sist uke (bildet øverst). Som kjent vinner den kandidatene som får 270 valgmenn eller flere. Hvis Trump skal vinne må han få disse fire statene til å skifte fra blått til rødt. Sammenlignet med sist uke ligger Trump litt lenger bak i Arizona og Wisconsin, mens han øker noe i Florida og Pennsylvania.

I de fire statene der Trump står svakest er situasjonen også stabil. Presidenten styrker seg ørlitegrann i alle statene.