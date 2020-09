Rapporter: Den nye IS-lederen anga al-Qaida-medlemmer til USA

IS-lederen kan ha bidratt til at svensk terrorist ble drept av amerikanske styrker.

Lite har vært kjent om IS-lederen som tok over etter at Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i en amerikansk operasjon i Syria i oktober 2019.

Få dager senere kunngjorde IS at irakeren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi hadde overtatt som leder, men flere eksperter stilte spørsmål ved dette og viste til at navnet var helt ukjent.

Quraishi var ikke den nye lederens virkelige navn, men et dekknavn som Amir Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla (44) brukte.

I mars satte USA Mawla, også kjent som Haji Abdullah, på sin liste over ettersøkte terroristledere og utlovet i sommer en belønning på 10 millioner dollar for opplysninger som kan føre til at han blir funnet.

Pågrepet i 2008

I septemberutgaven av CTC Sentinel, som utgis av den amerikanske krigsskolen West Point, kommer det frem nye og til dels oppsiktsvekkende avsløringer om terrorlederen.

Det har tidligere vært hevdet at han satt i 2004 i amerikansk fangenskap i Camp Bucca-fengselet sør i Irak, der han møtte Abu Bakr al-Baghdadi.

Men ifølge avgraderte avhørsrapporter som tidsskriftet har fått tilgang til, satt Mawla imidlertid i amerikansk fangenskap i Irak i 2008.

Han hadde tjenestegjort i 18 måneder i den irakiske hæren under Saddam Hussein, og studerte sharia ved universitetet i Mosul før han ble sharialeder for Islamsk Stat i Irak (ISI).

Ga USA opplysninger

En av avhørsrapportene fra 2008 Foto: Faksimile/CTC Sentinel

Etter at han ble pågrepet i januar 2008, skal han ifølge dokumentene ha samarbeidet med amerikanerne, og gitt dem opplysninger om i alt 88 ISI-medlemmer.

20 av disse skal Mawla ha vitnet mot, heter det i CTC Sentinel-artikkelen.

Han røpet ifølge dokumentene aktiviteter som kidnapping, likvidasjoner og angrep på koalisjonsstyrker. Ifølge tidsskriftet kan det ikke utelukkes at Mawlas opplysninger har bidratt til at noen av dem er blitt drept eller fortsatt sitter i varetekt.

– Abu Qaswara er en av de 20 som Mawla vitnet mot, så Mawla kan ha bidratt til elimineringen av ham, heter det i CTC-artikkelen.



Mohamed Moumou, også kjent som Abu Qaswara, ble drept i strid med amerikanske styrker i Mosul oktober 2008. Moumou hadde ifølge Mawlas vitnemål en ledende rolle for forløperen til ISI, al-Qaida i Nord-Irak.

– Han er ikke en irakisk borger, kunne jeg høre på aksenten (...) Han har ansvar for skadde krigere som får behandling utenfor Irak. Jeg møtte ham to ganger, sa Mawla i avhør om svensk-marokkaneren som tilhørte den innerste kretsen av Abu Musab al-Zarqawis gruppe i Irak.

Det skal ha vært etterretningsopplysninger som ledet koalisjonsstyrkene til bygningen i Mosul som fungerte kommandosentral for al-Qaida i Irak.

Moumou ble sett på som et godt eksempel på hvordan fremmedkrigere fikk viktige roller i organisasjonen. Ifølge de multinasjonale koalisjonsstyrkene var han nummer to i organisasjonen Al-Qaida i Irak.