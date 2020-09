Helsemyndighetene snur: Spedbarn bør ikke få tran

Myndighetene kommer med nye anbefalinger. Nå mener de at barn under ett år ikke lenger bør få tran.

I flere år har myndighetene anbefalt at barn bør gis tran fra fire ukers alder. Nå endrer Helsedirektoratet dette rådet, kommer det frem i en pressemelding.

Grunnen er at det tidligere i år kom nye retningslinjer for morsmelkserstatninger. Det gjør at disse nå inneholder mer av både D-vitamin og omega-3-fettsyrer enn de gjorde tidligere.

Det betyr at Helsedirektoratet nå sier at barn som får morsmelkerstatning, ikke trenger tilskudd i form av tran eller D-vitamindråper.

– Årsaken er at morsmelkerstatning nå inneholder mer av både D-vitamin og omega-3-fettsyren DHA enn tidligere, i tråd med nytt regelverk. Hvis barnet får 6-7,5 desiliter morsmelkerstatning, vil det få nok av både D-vitamin og DHA, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet i en pressemelding.

Barn som ammes og delammes bør også få tilskudd av D-vitamin, men myndighetene går nå helt bort fra rådet om at alle barn under tolv måneder bør få tran.

– For barn som ammes, gir tran litt for lite D-vitamin til de yngste barna, og samtidig unødvendig mye av omega-3-fettsyren DHA. Morsmelk inneholder det barnet trenger av denne fettsyren. Innholdet i morsmelk påvirkes av hva mor spiser, skriver Helsedirektoratet.

Til de som følger et plantebasert kosthold, har helsemyndighetene følgende råd:

«Hvis mor som ammer, har et helt eller hovedsakelig plantebasert kosthold, bør hun ta et tilskudd som inneholder D-vitamin, vitamin B12 og jod, og DHA i form av vegetabilsk omega-3 (fra algeolje). Hvis mor gjør det, kan barnet som ammes, få et tilskudd som inneholder D-vitamin og vitamin B12».

For barn som får morsmelkerstatning, vil D-vitamin fra både morsmelkerstatning og tran/annet tilskudd bli for mye. Også barnemat som ferdiggrøt inneholder D-vitamin. Morsmelkerstatning inneholder det barnet trenger av fettsyren DHA. Både for lite og for mye D-vitamin er uheldig. Målet er at spedbarn 0-12 måneder skal få totalt ca. 10 mikrogram (µg) D-vitamin per dag.

Spedbarn 0-6 måneder bør ikke få mer enn 25 mikrogram per dag over tid.

Spedbarn 6-12 måneder bør ikke få mer enn 35 mikrogram per dag over tid.

Om barnet har hatt høyere inntak i en kortere periode, så er det ingen grunn til å engste seg for det. Kilde: Helsedirektoratet

