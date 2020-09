Roglic-sjef kastes ut av Tour de France

Se fredagens etappe på TV 2 og Sumo fra kl. 13.00.

Tour de France-arrangøren ASO opplyser at Merijn Zeeman, sportsdirektør for blant andre sammenlagtleder Primoz Roglic i storlaget Jumbo-Visma, kastes ut av rittet.

Upassende oppførsel

Zeeman skal ha oppført seg upassende da sykkelen til Roglic skulle undersøkes av representanter fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) etter onsdagens etappe. Ifølge begrunnelsen kastes Zeeman ut etter fornærmelser og truende og upassende oppførsel mot UCI-representanten som gjennomførte sjekken av sykkelen.

Han er i tillegg ilagt en bot på 2000 sveitsiske franc, som tilsvarer drøyt 20 000 norske kroner. Zeeman, som skal ha beklaget på stedet, blir værende i Frankrike sammen med laget, men får ikke lov til å utøve sine vanlige arbeidsoppgaver innenfor akkrediterte soner.

Til info så gikk Roglic' sykkel gjennom sjekken uten funn av noe ulovlig.

Beskyldt for juks tidligere

Torsdag kveld slapp Jumbo-Visma-laget en pressemelding hvor de beklager hendelsen. Der kommer det frem av uenigheten skal ha oppstått da UCI-representanten demonterte kranken på sykkelen til Roglic. Ifølge laget skal sykkelen ha tatt skade av undersøkelsene.

– Jeg ble opprørt da kommisjonæren demonterte kranken på sykkelen til Primoz. Vi står for en rettferdig sport, og det inkluderer sjekker. Men det må gjøres på en fornuftig måte. Til tross for det burde jeg beholdt roen og hatt en mer respektfull tilnærming til UCI-kommisjonæren, sier Zeeman i en uttalelsen.

På sin egen Twitter-profil gjentar Zeeman budskapet om at sykkelen til Roglic-ble ødelagt, og at han burde reagert annerledes.

– Jeg burde beholdt roen, skriver Zeeman.

Bij deze demontage is de fiets van Primoz beschadigd geraakt. Ondanks dit voorval had ik mijn kalmte moeten bewaren en de UCI commissaris respectvol moeten benaderen. Ik betreur het dat ik dit niet gedaan heb. — Merijn Zeeman (@merijnzeeman) September 17, 2020

UCI har de siste årene trappet opp kampen mot motordoping i sykkelsporten, og derfor blir det gjennomført grundige sjekker av syklene både før og etter ritt. Roglic er selv blitt beskyldt for å ha jukset med motor i sykkelen under Strade Bianche og Giro d'Italia for noen år tilbake i et fransk TV-program.

– UCI har gjort kampen mot teknologisk juks én av prioritetene for å sikre kredibilitet til resultatene, og vi ber hele sykkelfamilien (ryttere, lag og arrangører) om å samle seg om å sikre ryktet til sporten, heter det i pressemeldingen fra UCI.

Med tre etapper igjen leder Roglic Touren med 57 sekunders forsprang til landsmann Tadej Pogacar. Lørdagens bakketempo til Planche des Belles Filles blir avgjørende for om Roglic klarer å vinne Touren for aller første gang.