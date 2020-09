Brukte 52.000 kroner på skabb-behandling – ble frisk for 250 kroner i Sverige

En småbarnsfamilie betalte 52.000 kroner for behandling som ikke fungerte. Over grensa fant de løsningen for 250 kroner. Nå klør leger seg i hodet over at Norge ikke har tilgang på samme medisin.

I fire måneder kjempet familien «Johansen» en kamp mot en intens kløe.

Den intense kløen resulterte i full innleggelse på sykehus og skyhøye regninger for en behandling som ikke fungerte.

Familien på tre gikk først flere uker uten å skjønne hva som forårsaket at mor og spedbarnet klødde.

Familien ønsker å være anonym. Det er moren som uttaler seg til TV 2.

Etter flere runder hos totalt tre forskjellige hudklinikker fant de ut at skabb var årsaken til plagene.

– Det startet med lett kløe mellom fingrene. Men samtidig så jeg at vår lille datter hadde små prikker på magen. Først fikk vi beskjed om å vente noen uker, men i mellomtiden ble kløen så intens at vi klødde på oss store sår, forteller ettbarnsmoren til TV 2.

Innlagt på sykehus

På klinikker, legekontorer og sykehus fikk de samme beskjed gang på gang.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger vi måtte ta den behandlingen helsemyndighetene sier vi skal ta, men ingenting fungerer. Vi fikk beskjed om at det var kjempelett å bli kvitt. Det er helt feil.

Dette er skabb: Små midd som graver ganger i huden og legger egg





Den blir 0,3-0,5 mm lang.





Legger små egg i huden som klekkes til larver etter 3-4 uker.





Skabb gir en intens kløe som kan vare i lang tid.





Smitte skjer via direkte hudkontakt eller via sengetøy og klær. Kilde: Folkehelseinstituttet

I fire måneder holdt de på med behandlingen som FHI anbefaler.

Kløen til spedbarnet og moren ble så ille at de ble lagt inn på sykehus julen 2019. Etter tre døgn med behandling ble de skrevet ut lille julaften.

Julen måtte de feire på hotell fordi de var i skabb-karantene.

– Hva fader skal vi gjøre da? Det er jo ingenting som fungerer. Vi gjentok behandling igjen og igjen, også på sykehuset gjorde de dette. En uke etter at vi ble skrevet ut, så kom kløen tilbake. Man kan tenke seg hvor frustrert man blir av intens kløe som tar nattesøvn fra hele familien i så lang tid, sier moren til TV 2.

BABYFOT: Føttene til spedbarnet var fulle av sår etter at barnet hadde klødd så mye. Foto: Privat

I Norge bruker man en krem, samt tabletter med virkestoffene permitrin og ivermectin som førstebehandling.

Flere overleger TV 2 prater med uttrykker stor bekymring rundt bruken av disse virkemidlene, blant annet fordi man ser at skabben stadig tåler mer av disse medisinene.

Svimlende regning

Regningen endte på hele 52.000 kroner. Ingenting blir refundert av staten.

– Medisinen er kjempedyr, og vi har gått gjennom den dyre, anbefalte behandlingen utallige ganger, forteller hun.

– Vi brukte totalt 52.000 kroner på medisiner, sykehus og legekonsultasjoner. Men det mest urovekkende er at ingen overlege ga oss tips om at det finnes en medisin i Sverige, sier moren videre.

SÅR Kløen ble så ille at spedbarnet og familien ble lagt inn på sykehus. Foto: Privat

I februar fikk de tips om å reise til Sverige hvor man kan få tak i en krem som inneholder virkestoffet benzylbenzoat. Dette virkestoffet vet man at fungerer mot skabb.

Svaret lå over grensen

For på den andre siden av grensa lå nemlig løsningen. To timer med kjøring fra hjemmet kunne de dra på et svensk apotek, som har tilgang til medisiner som Norge ikke har.

På apoteket betalte de 250 kroner for medisin med benzylbenzoat. 24 timer senere var kløen borte.

– Her har vi brukt 52.000 kroner i Norge, blitt lagt inn på sykehus og klødd i ett år, og så er det så enkelt å bli frisk over grensa. Det er snodig at vi ikke får det til i Norge, forteller hun.

– Det er helt vilt at det skal være mulig å reise noen timer unna, og så er man frisk etter én behandling på 250 kroner, forteller hun.

– Mangel på medisin

Øystein Grimstad, overlege ved Universitetssykehuset i Nord-Norge forteller til TV 2 at den medisinen som familien brukte er førstevalget til legene.

Han stiller seg undrende til at man ikke får tak i den i Norge.

OVERLEGE Øystein Grimstad ved UNN.

– Medisinen finnes i Sverige, men i Norge klarer vi ikke å få den levert. Man kan stille seg spørsmål ved hvorfor vi ikke klarer å få en medisin, som vi vet fungerer, her til lands, sier Grimstad.

– Bor man ved grensa, er det så enkelt at man bare kan reise over og så finner man løsningen. Vi leger prøver å skaffe den, men fordi vi ikke produserer den selv, blir det dyrt å importere, forklarer han videre.

Leveringsproblemer

Statens Legemiddelverk er klar over problemstillingen rundt mangelen på benzylbenzoat.

– Vi er klar over problemstillingene, og ser på hva vi skal gjøre for at det blir billigere å legge til rette for at produsenter skal komme inn på markedet i Norge, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket.

Reidun Ree, daglig leder i Serviceproduksjon i Norges apotekforbund sier til TV 2 at det har vært leveringsproblemer det siste året, men at dette nå er løst.

– Det var leveringsproblemer tidligere i år og i 2019 på grunn av stor etterspørsel og utfordringer med med anskaffelse av råvarer. Nå bekrefter laboratoriumet vårt at vi er leveringsdyktige igjen, skriver Ree i en sms til TV 2