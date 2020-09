Superstjerne-nevø siktet etter brutalt overfall på 18-åring

Oscar-vinner Meryl Streep (71) blir dratt inn i saken etter at hennes nevø Charles Streep (31) skal ha angrepet en latinamerikansk 18-åring.

Charles Streep (31) er ifølge Page Six siktet etter å ha utøvd vold og begått en såkalt hate crime, eller hatkriminalitet, mot 18 år gamle David Peralta.

PÅGREPET: Charles Streep er siktet for vold mot 18-åringen. Foto: Getty Images

Det var 27. august at Streep skal ha gått til angrep på Peralta på en parkeringsplass i bydelen East Hampton i New York.

Peralta og kjæresten var ute og kjørte da de nesten kjørte inn i en annen bil.

I denne bilen satt Charles Streep, som er en kjent figur blant sosieteten i New York.

Ifølge Peraltas advokat, havnet mennene i et voldsomt munnhuggeri samtidig som bilene deres var i bevegelse.

Deretter skal Streep ha kjørt på rødt lys og tatt en u-sving og kjørt mot Peraltas bil.

Deretter skal han ha hoppet ut av av bilen sin, dratt Peralta ut av førersetet, slengt ham ned i asfalten og tatt kvelertak på ham.

Deretter skal Streep ha kjørt fra stedet, mens Peralta ble liggende blødende igjen på bakken.

Alvorlig hodetraume

Peralta ble fraktet i hui og hast til et nærliggende sykehus, hvor legene konstaterte alvorlig hodetraume og en brist i kraniet.

I tillegg til vold, anklages Charles Streep også for rasisme etter at han ifølge Peralta hånet hans latinamerikanske røtter.

Paraltas advokat, Edmond Chakamakian, drar Charles' berømte tante Meryl Streep (71) inn i saken og sier at det er «ironisk» at Oscar-vinneren er kjent for å sympatisere med immigranter og folk fra arbeiderklassen.

– Det er svært ironisk at Charles Streep, hvis familie og berømte tante påstår at de sympatiserer med immigranter og folk fra arbeiderklassen, har utløst dette voldsomme og rasistiske angrepet mot en uskyldig, hardtarbeidende, ung mann, sier han.

PÅ SCENEN: Meryl Streep under sin takketale etter å ha vunnet TIFF Tribute Actor Award under Toronto International Film Festival i september i fjor. Foto: Matt Winkelmeyer/AFP

– Jeg fortjener ikke dette

I et intervju med Daily Mail, sier Peralta at han ble utsatt for rasisme da Streep overfalt ham.

– Jeg fortjener ikke dette. Han brukte mange rasistiske uttrykk, bare fordi jeg er latinamerikansk. Jeg vet ikke hva det har med saken å gjøre. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble utsatt for dette, eller hvorfor det skjedde, sier han.

Peralta ble utskrevet fra sykehuset etter ei uke, og trenger nå flere medikamenter for å holde smertene i sjakk.

Utgiftene til medikamentene er nå oppe i 720.000 kroner.

Charles Streep er løslatt mot en kausjon på 45.000 kroner, og må ifølge Page Six møte i retten om kort tid.