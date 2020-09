sBenny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Jeg vurderer å kjøpe ny bil. Kjører nå RAV4 hybrid 2016-modell.Siden jeg kjøpte RAVen har jeg begynt med høreapparat. Dette medfører at veistøyen i kupeen oppfattes ekstra godt. Så støy i kupe er et av kriteriene for mitt valg.

Jeg har ikke råd til å kjøpe en bil til langt over en milion som sikkert er godt støyisolert. Tenker meg en pris pluss/minus 700.000 kroner. Det finnes veldig gode tester av dekk. Jeg savner en støytest av forskjellige biltyper. Bilene må da testes under like forhold.

Jeg har prøvekjørt RAV hybrid 2019 modell, synes den også støyer. Selger på Toyota sa at plug-in hybrid er bedre, men hadde ikke bil jeg kunne prøvekjøre.

Eller har dere noen formening om hvilke bilmerker som er best isolert mot støy? Håper på svar.

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål. Jeg forstår godt at dette med støy kan oppleves ubehagelig.

Det er ganske stor forskjell på de ulike bilmodellene når det gjelder akkurat dette med støydemping. Det er nok slik at det vi gjerne omtaler som premiummerker ofte er de som er best på nettopp dette.

Vi snakker da om biler som BMW, Audi, Mercedes og Volvo. Er du glad i Toyota og gjerne vil holde deg til den «familien», kan søstermerket Lexus være et godt alternativ også.

Disse merkene koster jo noe mer enn, kall det «alminnelige biler», som Ford, Opel og Renault. Rett og slett for at de er noe mer påkostet i alle ledd for best mulig komfort. Deriblant også støydemping fra hjul, vindsus og støy fra motor og drivverk. Noen av de nevnte merkene kan også leveres med spesielle ruter som reduserer støy ytterligere.

Jeg vet ikke om det kan være noe alternativ, men også elbiler er ofte svært godt støydempet. Rett og slett for at fravær av støy fra motor og drivverk gjør at man lettere legger merke til vindsus og hjulstøy. For her «drukner» ikke de lydene i motorstøy. Det gjør at man må støydempe de nevnte kildene enda bedre for at de ikke skal være påfallende.

Dekk er viktig

En annet og svært viktig faktor er bilens dekk. Her kan forskjellene på de skikkelig gode og de ikke fullt så gode være veldig store, er min erfaring. Vær også oppmerksom på at store og brede dekk veldig ofte genererer mer støy enn smalere varianter. Det kan derfor være smart å velge for eksempel 18-toms hjul framfor 20-tommere. Selv om de sistnevnte ser tøffere ut.

Vi har i Norge, dessverre, grov asfalt som definitivt bidrar til støy fra dekkene. Vi motorjournalister, som ofte tester biler i utlandet på fin asfalt har mer enn en gang fått oss en overraskelse når vi kjører samme bil, med samme type dekk, her hjemme. Forskjellen er større enn man skulle tro. Det er nesten som forskjellen på nylagt- og gammel, slitt asfalt. Biler bråker rett og slett mer i Norge enn mange andre steder i verden.

Mitt råd til deg blir å ta en runde med prøvekjøring av ulike modeller som passer deg og dine behov. Med ditt budsjett burde dette absolutt være en morsom «hjemmelekse». Det er mye fint å velge i, enten du går for en helt ny, eller en litt brukt.

Jeg ønsker deg lykke til og er helt sikker på at du klarer å lete opp en bil du kommer til å bli fornøyd med!

