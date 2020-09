Fire av fem beholder antistoffer

Ett av de store spørsmålene under pandemien har vært om man blir immun mot viruset etter å ha vært syk, og hvor lenge denne immunitetet varer.

Hittil har ikke forskning gitt noen klare svar, men en ny svensk studie kan gi verdifull informasjon om hvor lenge kroppen beholder antistoffer.

Studien viser at fire av fem som hadde antistoffer i blodet for fire måneder siden, fortsatt har antistoffer nå. Sykehuset mener derfor at de fortsatt er immune mot viruset.

– Vi har begrenset kunnskap om immunitet mot koronaviruset. Disse resultatene er derfor et viktig steg på veien, sier Charlotte Thålin, hovedforsker ved Danderyds sykehus i en pressemelding.

Noen mistet antistoffer

Tidligere i vår ble det samlet inn blodprøver fra 2149 medarbeidere på Danderyds sykehus utenfor Stockholm. Prøvene viste at 19 prosent av de ansatte hadde antistoffer mot Covid-19.

Nå har sykehuset gjennomført den neste fasen av studien og de ansatte har igjen latt seg teste.

Av de 405 som hadde antistoffer sist viser studien at 82 prosent fortsatt har antistoffer i blodet nå.

Men selv om majoriteten fortsatt har høye nivåer av antistoffer i blodet er det også noen ansatte som har mistet antistoffene. Det betyr at de mest sannsynlig ikke er immune mot korona lenger.

Symtomer kan ha betydning

I studien kommer det også fram at varigheten av antistoffer kan ha en sammenheng med hvilke symptomer man hadde da man var syk.

– Vi ser at det er en sammenheng mellom hvor lenge man beholder antistoffer og noen symptomer, som pustevansker og feber, sier Sebastian Havervall, overlege ved Danderyds sykehus.

Det er derimot for tidlig å si noe om hva denne sammenhengen betyr. Havervall sier at dette er noe de skal forske mer på i den neste fasen av studien.

Studien fortsetter

Studien, som har fått navnet Community, skal snart inn i en ny fase.

– Vi vil ha mer informasjon om hvordan immunforsvaret reagerer på lang sikt. Dette er informasjon som også kan brukes når man prøver å lage en vaksine som skaper langvarig immunitet, sier Sophia Hober, professor i molekylær biologi.

I den neste fasen er det T-cellenes minne og antistoffenes nøytraliseringevne som skal undersøkes.

Deltagere med henholdsvis lave og høye nivåer av antistoffer skal bli sammenlignet med en gruppe som har vært sterkt eksponert på jobb og hjemme, men som fremdeles ikke har utviklet antistoffer.

– Vi vil fortsette å følge denne unike gruppen og planlegger å ha fortløpende testing i minst et år til, sier Charlotte Thålin.