Nakstad mer bekymret for smittespredningen i Oslo enn i Bergen

Bergen har hatt et stort utbrudd av koronavirus de siste ukene. Blant annet har flere studenter blitt smittet etter fadderukene.

Smittetrykket førte til at kommunen 8. september strammet inn koronatiltakene, med maksimalt ti personer i private samlinger og 50 personer i arrangementer innendørs.

Men samtidig som koronautbruddet i Bergen ser ut til å flate ut, er situasjonen i hovedstaden den motsatte.

– Høyere nivå

Nå sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han er mer bekymret for Oslo enn Bergen.

– Det er fordi vi ser at smittetallene i Bergen begynner å flate ut og går nedover, etter at de har iverksatt ganske sterke tiltak. I Oslo er situasjonen at det har steget jevnt og trutt de siste fire ukene, og ligger på et høyere nivå enn Bergen over tid. Det er ingen tendens på at smittetallene går ned i Oslo enda, sier Nakstad til TV 2.

Det var NRK som omtalte saken først.

– Krevende

Han sier videre at Oslo preges av ganske mange små, og lokale utbrudd. Til tross for at disse håndteres godt i bydelene, skaper det utfordringer.

– Det krevende for kommunen og ha så mange utbrudd samtidig. Det er en belastning for laboratoriene, og det bidrar til at vi ikke kan gå videre med gjenåpningen av Norge som planlagt fordi Oslo er en rød by med betydelige mer smitte enn vi hadde for noen uker siden, sier Nakstad.

– Har vi blitt for slappe?

– At vi får denne type smittespredning, betyr at vi har mer kontakt med hverandre i samfunnet og lever ganske normalt egentlig. Når vi da ikke klarer å holde meteren blir vi mer sårbare for denne type smittespredning, sier den assisterende helsedirektøren.

– Må Oslo-borgere rett og slett skjerpe seg?

– Jeg tror vi alle må skjerpe oss. For skal vi kunne leve ganske normalt utover høsten med nye inngripende tiltak så må vi passe på å gjøre en innsats selv, sier han.

Trend i hele Europa

Nakstad er bekymret for at folk begynner å bli trette og lei av tiltak, men påpeker konsekvensene ved å ikke ta smittevernreglene på alvor.

– Hvis vi ikke skjerper oss litt vil det komme flere tiltak, og da blir vi enda trettere av alle disse tiltakene igjen. Den beste investeringen vi kan gjøre nå, er å gjøre en egeninnsats, sier han.

Og det er særlig hos de yngre at smitten stiger. Dette har vært en trend i hele Europa etter sommeren.

– Det er fordi unge voksne mennesker som er studenter eller i jobb er veldig aktive og de er i kontakt med mange mennesker. Men de eldste har vært ganske flinke til å beskytte seg og begrenser seg selv i større grad, forklarer Nakstad.

– Folk flest må bli flinkere

Oslo ligger på en femteplass over nordiske regioner med høyest smittetrykk, og den siste uken har antall smittede doblet seg.

Fra uke 32 til uke 36 hadde Oslo kommune omtrent 100 nye smittetilfeller i uken. I uke 37 registrerte kommunen imidlertid i overkant av 200 nye tilfeller, skriver VG.

– Det ser ut som den trenden fortsetter også denne uken, har Oslos smittevernoverlege Frode Hagen sagt til avisen.

Nakstad mener innbyggerne i Oslo må ta et større ansvar i tiden framover.

– Jeg tror ikke det er noen annen måte å snu utviklingen i Oslo enn at folk flest begynner å holde mer avstand og er litt flinkere til å være hjemme når de er syke, sier Nakstad til NRK.

146 nye tilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 12.644 koronasmittede personer i Norge. Det er en økning på 146 tilfeller siden natt til torsdag.

Dagen før ble det meldt om 105 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 251 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

20 koronapasienter var torsdag innlagt ved norske sykehus, fire flere enn onsdag. Ingen av koronapasientene får behandling i respirator.

I alt er 266 koronadødsfall meldt til FHI. FHI har understreket at det ikke alltid er mulig å fastslå om en person har dødd av eller med covid-19.