Fotballryktene: – Liverpool vurderer kjøp av 22-årig angriper

Daily Mail skriver at Liverpool seriøst vurderer å hente Ismaila Sarr fra Watford som dekning for deres offensive stjerner. Det er foreløpig ikke lagt inn noe bud på 22-åringen, som rykket ned med Watford etter én sesong i klubben.

Se Sarr score mot Liverpool i Watfords 3-0-seier øverst på siden!

Men også Manchester United har sett seg ut Ismaila Sarr som et mulig alternativ dersom jakten på Jadon Sancho ikke lykkes, skriver Independent. Sarr vil komme til å koste rundt 350 millioner kroner.

Samtidig skriver ESPN at United vurderer muligheten for å hente Ivan Perisic, Kingsley Coma og Douglas Costa. Agenten til venstreback Alex Telles fra Porto uttaler ifølge Daily Star at han forventer at United kommer på banen med et bud snart etter at fremstøtene på Sergio Reguilon ikke nådde frem.

Daily Star skriver at Arsenal er enige med Lyons Houssem Aouar om de personlige betingelsene. Nå gjenstår det å se om klubbene klarer å komme til enighet om en overgangssum.

Ifølge Daily Mail er både PSG og Inter interesserte i Tottenhams Dele Alli.

Det rapporteres også fra Daily Mail at Borussia Dortmund kommer til å hente 16-åringen Jamie Bynoe-Gittens, den neste Jadon Sancho, til klubben.

Keeper Edouard Mendy er på vei inn til Chelsea, og nå skriver Daily Express at blåtrøyene ønsker å avslutte en sommer preget av store signeringer med å hente Declan Rice fra West Ham. Det er ventet at Chelsea vil legge inn et bud på midtbanespilleren, som har en fortid i klubben.

Genoa skal ifølge Gianluca Di Marzio har kommet til enighet med Chelsea om å låne høyreback Davide Zappacosta.

Storscorer Edin Dzeko skal ifølge Goal.com være enig med Juventus om en toårskontrakt og forlater dermed Roma etter fem år i den italienske hovedstaden. Samtidig skriver Sky Sports at Roma er enige med Napoli-spiss Arkadiusz Milik, som dermed blir Dzekos erstatter.

Sky Sports hevder at Leicester nærmer seg signering av Romas Cengiz Under. Det er snakk om et lån, med en mulig opsjon på kjøp. Samtidig er James Tarkowski fremdeles ønsket av Brendan Rodgers. Sky Sports skriver også at West Ham nylig fikk avslått sitt tredje bud på midtstopper Tarkowski.

Tidligere Liverpool-back Nathaniel Clyne står uten kontrakt, men trener for øyeblikket med Crystal Palace, skriver London Evening Standard. Dersom han imponerer, kan det ende med en kontrakt.