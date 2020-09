Denne uken har politiet hatt spesielt fokus på uoppmerksomhet ute på veiene. Dette er en medvirkende årsak til svært mange ulykker – og ofte er ulovlig bruk av mobiltelefon en faktor her.

Enten vi prater, sender eller mottar SMS – eller surfer på mobilen: Alt dette er aktiviteter som tar oppmerksomheten bort fra det man egentlig skal drive med bak rattet.

I fjor delte Utrykningspolitiet (UP) ut nesten 17.000 forelegg for ulovlig mobilbruk. Lite tyder på at det blir færre i år.

– Det var helt enormt

Torsdag denne uken hadde UP-distrikt 1 kontroll på E18 på Rissletta i Ås kommune. Dette er en lang og oversiktlig rettstrekning, der politiet ikke sjelden gjennomfører kontroller. De har tidligere tatt mange for mobilbruk her – men denne gangen ble det rekord i løpet av de fire timene kontrollene varte. Hele 121 bilister ble vinket inn, for ulovlig mobilbruk:

– Det var helt enormt, dessverre. Så mange forelegg har vi aldri skrevet før. Vi var for så vidt mange politibetjenter, og det var mye trafikk, men det er et nedslående resultat. De aller, aller fleste gjelder faktisk bruk av tekstmeldinger eller skriving på telefonen. De hadde telefonen nede ved girspaken eller rattet. Da tar man blikket ned, og klarer ikke å følge med på veien. Det er ikke bra, sier politioverbetjent Rune Dahl, til lokalavisen ØB som først skrev om kontrollen.

Forbudet mot mobilbruk når man kjører bil har vært her i mange år og har også blitt innstrammet underveis. Likevel synder svært mange mot dette. I fjor skrev politiet ut nesten 17.000 forelegg. Foto: NTB Scanpix.

De fleste tastet

Blir man tatt for ulovlig mobilbruk, er det ingen bønn. Dette gir et forenklet forelegg på 1.700 kroner, pluss to såkalte prikker i førerkortet. I løpet av kontrollen på E18 var det for øvrig tre bilister som nektet å godta forlegget. Disse ble anmeldt og må møte i retten.

Blant de som ble vinket inn, tastet de aller, aller fleste på telefonen. Langt flere gjorde det, enn å prate i den.

– Du kan tenke deg hvor lang tid du bruker på å skrive en melding. Det tar bare tideler å havne over i motsatt kjørefelt. Det er det blikket som blir tatt bort fra veien som absolutt er det farlige når det gjelder meldinger. Samtidig er oppfattelsesevnen dårligere når man prater i telefonen. Vi merker det når man skal vinke inn bilisten. De bruker lengre tid på å reagere, og skjønner ikke at de skal stoppe for oss, sier UP-overbetjent Rune Dahl, til ØB.

