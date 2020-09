3.800 bussjåfører streikeklare – hele Østlandet kan bli rammet

Ifølge Fellesforbundet er det stor fare for at busstrafikken på Østlandet blir rammet av streik fra søndag av. På sikt kan streiken bli utvidet til hele landet.

– Dette vil lamme de aller fleste bussavgangene i det sentrale østlandsområdet, og det viser at vi mener alvor med en streik, sier Fellesforbundets forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i en pressemelding.

Sammen med andre LO-forbund og YTF har Fellesforbundet nå sendt varsel om plassfratredelse for alle organiserte sjåfører i Oslo og Viken. Første uttak er på 3.800 sjåfører.

– Det er større fare for streik enn på lenge, skriver Fellesforbundet i pressemeldingen.

– Rask opptrapping

Partene møtes fredag til tvungen mekling hos Riksmekleren. Meklingen har frist ved midnatt natt til lørdag, og blir de ikke enige, er det streik fra søndag 20. september. Det er NHO Transport som forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

Sivertsen er tydelige på at dette bare er starten. Opptrappingen vil komme raskt om ikke partene finner en løsning.

– Hvis vi kommer til det punkt at vi må utvide, vil vi trappe opp raskt. Vi har til sammen over 10.000 sjåfører vi kan ta ut i streik. Det vil i så fall stoppe all busstrafikk i Norge, sier Sivertsen.

– Blir lammet

NHO transport opplyser at totalt 2.308 sjåfører innen NHO-området tas ut dersom det blir streik.

– I tillegg kommer et stort uttak hos Vy buss AS, som er meddelt Spekter, skriver NHO i en pressemelding.

NHO bekrefter at busstrafikken i Oslo og Viken vil bli lammet dersom det blir streik.

– Skulle det bli en konflikt, kan arbeidstakersiden trappe opp ved å ta ut flere i streik etter hvert. Dette må imidlertid varsles fire dager før iverksettelse. Med dagens uttak vil alle rutebussjåfører i Oslo og Viken bli tatt ut i en eventuell streik. I tillegg rammes to minibusselskaper, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

