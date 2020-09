USAs justisdepartement vil ha strengere straffer for vold under demonstrasjoner

I notatet, som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, oppfordrer departementet påtalemyndigheten til å ta ut flere føderale tiltaler, som fører til strengere straffer, og til å vurdere siktelser for oppvigleri.

Det trengs ikke bevis på at noen har forsøkt å kaste regjeringen, for å tiltale noen for oppvigleri, heter det i notatet. Det kan nemlig være nok at noen forsøker å motsette seg regjeringens autoritet ved å bruke makt, heter det videre.

Justisminister William Barr har forsøkt å få landets føderale dommere til å ta rette føderale tiltaler mot folk som blir siktet for voldsbruk i forbindelse med demonstrasjoner. Føderale dommer medfører ofte mer soningstid, og bare for oppvigleri kan man idømmes 20 år.

I notatet vises det til et hypotetisk scenario, der «en gruppe har samarbeidet om å ta over en føderal rettsbygning eller annen føderal eiendom ved makt», men akkurat dette skjedde i Portland i Oregon, under sammenstøt over flere netter mellom politifolk og demonstranter.

Trump-regjeringens inngripen mot vold under demonstrasjonene som har preget landet etter at George Floyd døde, har medført mer enn 300 pågripelser for føderale forbrytelser.

En analyse gjort av AP av pågripelsene viser at mens mange personer er anklaget for voldelige forbrytelser, som for eksempel ildspåsettelse, å ha kastet bensinbomber eller vold mot politifolk, er det også mange som ikke er det.

Det har ført til kritikk om at minst noen av pågripelsene er del av en politisk motivert innsats for å dempe demonstrasjonene.

