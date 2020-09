Disse Trump-arbeiderne har «byttet side»

Natt til fredag ble det kjent at Olivia Troye, som tidligere har jobbet for USAs visepresident Mike Pence, kommer til å stemme på demokratenes Joe Biden under valget 3. november.

Troye jobbet som ekspert i Det hvite hus' koronavirusgruppe, og ifølge nyhetsbyrået AP var det deriblant koronavirushåndteringen som fikk begeret til å renne over for henne. Hun anklager blant annet president Donald Trump for å omtale Covid-19 som en god ting, ettersom han da slapp å «ta ekle folk i hånda».

Det hvite hus avviser uttalelse

– De ekle folka er de samme han hevder han bryr seg om. Dette er folka som går på valgmøtene hans i dag, og som stoler helt og holdent på hvem han er. Om presidenten hadde tatt dette viruset alvorlig, eller om han hadde gjort et forsøk på å fortelle hvor alvorlig det var, kunne han minsket spredningen. Han ville ha reddet liv, sier hun.

Det hvite hus avviser at presidenten har kommet med håndtrykk-uttalelsen.

Troye har ifølge AP vært republikaner hele livet, men har nå besluttet å stemme på Biden.

– Troye er den tredje Trump-embedsmannen som bryter stillheten og lager en video for oss, skriver Sarah Longwell i gruppen Republican Voters Against Trump på Twitter.

– Skremmende

Ifølge Forbes er det hittil tre sentrale personer fra Trumps regjering og statsapparat som har offentlig gått ut og sagt at de vil støtte Biden i høst, deriblant tidligere stabssjef i The Department of Homeland Security, Miles Taylor.

Han anklaget for en måneds tid siden sin tidligere sjef for å tukle med departementet, og omtalte det å jobbe under Trump som «skremmende», skriver NBC.

I slutten av august startet han gruppen Republican Political Alliance for Integrity and Reform, og i et intervju med NBC hevdet han da at to andre sentrale skikkelser i statsapparatet også var blitt med i nettverket, selv om han ikke ville navngi dem.

Tror flere vil følge etter

Tidligere kommunikasjonsjef ved Det hvite hus, Anthony Scaramucci, som havnet i unåde hos Trump fikk sparken etter bare 11 dager, har også sagt at han kommer til å stemme på Biden. Mandag uttalte han til TV-kanalen Fox 11 at han forventer at flere som han kommer til å gjøre det samme fremover.

– En eller annen gang i midten av oktober kommer du til å se en strøm av tidligere ansatte i Trump-administrasjonen som snakker ut om at han ikke er skikket for å være president, uttalte han da.