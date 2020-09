Twitter ruster opp sikkerheten for nøkkelkontoer før USA-valget

Twitter ruster opp systemene som overvåker mistenkelig aktivitet på plattformen, og ruster opp forsvarsmekanismer som er ment å unngå at hackere får tilgang til kontoer.

– Å innføre disse sikkerhetstiltakene er et essensielt preventivt tiltak, heter det i et innlegg fra selskapets sikkerhetsavdeling.

Kontoene som omfattes av tiltakene er politikere på både føderalt nivå og delstatsnivå, politiske partier, kandidater, kontoene til presidentkandidatenes valgkampapparat, samt kontoene til journalistene som dekker valget.

Disse kontoene vil bli tvunget til å bruke såkalt sterke passord, og Twitter vil kreve bekreftelse via epost eller telefon for å endre passordet til kontoene.

De som er ansvarlige for slike kontoer, oppfordres samtidig til å bruke totrinnsbekreftelse for å logge inn. Det betyr at man for eksempel får tilsendt en kode på SMS for å logge inn, i tillegg til at man benytter seg av et vanlig passord.

Twitter-kontoene til flere framtredende offentlige personer ble hacket i juli. Den gang var motivet penger, men angrepet har ført til frykt for at offisielle kontoer kan bli styrt av aktører som ønsker å påvirke valget, så uro eller skape konflikt.

(©NTB)