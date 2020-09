Netflix-stjerne siktet for overgrep mot barn

Ifølge ABC News ble cheerlederen Jerry Harris (21), som har en av de mest fremtredende rollene i Netflix-dokumentarserien «Cheer», pågrepet torsdag denne uken. Da serien ble lansert i januar i år ble han raskt et kjent navn som følge av «hans livlige personlighet og evne til å holde seg positiv til tross for personlige utfordringer, inkludert tapet av moren», skriver USA Today.

Han er siktet for å produsere overgrepsmateriale av barn, skriver Chicago Tribune. Siktelsen kommer tre dager etter at det ble levert et søksmål på vegne av to mindreårige gutter, som er tvillinger, der Harris deriblant ble anklaget for å sende seksuelle bilder til dem.

Sjekket sønnens mobil

Ifølge rettsdokumenter kontaktet moren deres politiet etter at hun oppdaget bilder fra Harris på telefonen til den ene av sønnene hennes. Ifølge USA Today var guttene 13 år gamle da kontakten med Harris startet. De er nå 14 år gamle.

FBI gjennomsøkte boligen hans i den amerikanske byen Chicago mandag denne uken.

Skal ha erkjent flere tilfeller

Ifølge rettsdokumenter har Harris erkjent overfor etterforskerne at han har spurt minst én mindreårig om å sende han bilder med seksuelt innhold over Snapchat.

Ifølge rettsdokumentene har han også erkjent å ha spurt om, og mottatt, lignende overgrepsmateriale «fra minst mellom 10 og 15 andre individer han kjente da de var mindreårige», skriver ABC News. Ifølge USA Today har han også erkjent å hatt sex med en 15-åring under et cheerleding-arrangement i fjor.

Ikke tatt stilling til skyld

USA Today, som torsdag dekket rettshøringen Harris deltok i, skriver at han da ikke tok stilling til skyldspørsmålet.

Christopher Parente i påtalemyndigheten uttalte at de anser Harris som en fare for samfunnet, og ba dommeren om å fengsle ham inntil videre. Harris vil sitte fengslet til mandag, da det vil bli avgjort hvorvidt han kan kausjoneres ut eller ikke.

Harris' advokat Todd S. Pugh uttalte under høringen at han vil be om at hans klient blir løslatt på bakgrunn av at han har astma, og på grunn av det bør unngå å få Covid-19 bak murene, skriver Chicago Tribune. Han ville ikke kommentere saken overfor dem.

– Vi er kategorisk uenige med anklagene mot Jerry Harris, som er hevdet å ha skjedd da han var tenåring. Vi er sikre i at etterforskningen vil vise de ekte faktaene i saken, heter det i en uttalelse fra Harris, skriver avisa.

Til Chicago Tribune uttaler en talsperson for Netflix at de er sjokkerte.

– Som alle andre er vi sjokkerte av disse nyhetene. All misbruk av barn er grusom kriminalitet, og vi respekterer rettsprosessen, sier talspersonen.

Strafferammen i saken mot Harris er på mellom 15-30 år, skriver USA Today.